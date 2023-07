Il primo colpo dell'Amen in Serie B è la conferma di Facundo Toia

Arezzo, 8 luglio 2023 – L’Amen Scuola Basket Arezzo comunica con grande soddisfazione il prolungamento del contratto di Facundo Toia anche per la stagione 2023/2024. Arrivato in corsa nel campionato che ha riportato l'Amen in Serie B, Toia ha preso in mano la squadra riuscendo non solo ad avere un ottimo rendimento personale, ma soprattutto a tirare fuori il meglio dai compagni di squadra. "Sono molto contento di rimanere un'altra stagione ad Arezzo" commenta Toia "Fin dal primo giorno che sono arrivato qui mi sono trovato molto bene con la società, con i giocatori con lo staff e con la città cosa che mi fa molto piacere. Sarà una bella sfida, giocare in una categoria superiore significa dover dare di più, sarà una bella sfida personale e come squadra di poter ben figurare con Arezzo in Serie B". Nello scorso campionato Toia ha viaggiato a 15 punti di media a partita, con un top stagionale di 24 siglato nella gara casalinga contro Agliana. Facundo vestirà anche per la prossima stagione la maglia numero 5. Le dichiarazione del Presidente Castelli: "Eravamo certi lo scorso anno di aver scelto un ottimo giocatore, poi con il passare dei giorni lo abbiamo conosciuto anche come ottima persona. Era nostra chiara intenzione ripartire da lui per costruire la squadra del prossimo anno". L'Amen Scuola Basket Arezzo ringrazia l'agenzia Reto e Max Reale per il buon esito dell'operazione. CARRIERA 2022-2023 Amen Scuola Basket Arezzo e Robur Falconara (Serie C Silver) 2020-2021 Biblioteca Bell de Bell Ville 2018-2019 Atletico Echagua Parana 2017-2018 Deportivo Norte de Armstrong 2016-2017 Asociation Mitre Tucuman 2015-2016 Comunicaciones Mercedes 2012-2015 Sportivo Las Parejas 2011-2012 San Martin Marcos Suarez