Il mercato dell’Amen BC Servizi SBA si chiude con il botto Federico Fornara

Arezzo, 7 agosto 2023 – L’Amen BC Servizi Arezzo è lieta di comunicare che Federico Fornara vestirà l’amaranto anche per la stagione 2022/2023. Assoluto protagonista alla sua prima stagione ad Arezzo dove ha viaggiato ad oltre 16 punti realizzati a partita, è stato il giustiziere di Lucca nella semifinale PlayOff quando le sue due triple allo scadere hanno trascinato la SBA alla finalissima contro Prato. La girandola di emozioni che Fornara ha regalato ai colori amaranto ha avuto uno sfortunato epilogo con l’infortunio patito in gara 4, adesso però la riabilitazione del cannoniere amaranto prosegue a pieno regime sotto lo sguardo attendo del Fisioterapista dell’Amen BC Servizi Simone Marraccini. In un periodo di vacanza per il resto del gruppo Fornara sta lavorando sodo per recuperare e dare il proprio contributo nella prima annata della squadra amaranto in Serie B Interregionale. Le prime sensazioni di Federico Fornara dopo la conferma: “Ho sensazioni molto positive, sono contento di rimanere in questa società, sono contento di essere allenato da questi allenatori. Non vedo l’ora di ricominciare e poter dare il mio apporto alla squadra in campo. In questa estate per quanto riguarda la scelta della squadra ho sempre lasciato al primo posto Arezzo, situazione che si è poi concretizzata in tempi abbastanza brevi, sono molto contento perché era per me la prima scelta e perché anche la società mi ha fatto capire che anche per loro la mia permanenza era la scelta migliore”. “Voglio lanciare un messaggio ai nostri tifosi” prosegue Fornara “se l’anno scorso avevamo bisogno di loro, rispondendo presente con una standing ovation da 1200 persone, quest’anno la squadra avrà ancora più bisogno per il semplice motivo della categoria superiore e ci saranno bellissime partite. La nostra squadra è giovane quindi avremo bisogno del loro affetto e calore per tutto l’anno, spero di vederli numerosi e di vedere tante famiglie che ho conosciuto perché a ogni fine partita passeremo e passerò a salutarli a bordo campo”. Soddisfatto il Presidente Mauro Castelli: “Con Federico si chiude il nostro mercato senior della prima squadra, sono molto contento di poter legare ancora il suo nome a quello della SBA dopo l’ottimo campionato scorso. Fornara sta lavorando molto duramente e sono certo che al suo rientro sarà ancora una pedina fondamentale per la nostra squadra”. La canotta numero 4 dell’Amen BC Servizi sarà ancora di Federico Fornara.