Il ’Maggiordomo’ che aiuta i cittadini

È stato inaugurato ieri il nuovo sportello del servizio ’Maggiordomo di Quartiere’, ospitato nel centro culturale Dialma Ruggiero della Spezia. Il servizio, nato in forma sperimentale nel 2019 e ampliato a tutta la Regione nel 2020, è pensato per aiutare i cittadini in varie incombenze quotidiane, come portare a termine una pratica amministrativa, ritirare pacchi e pagare le bollette: tutte attività che, soprattutto nel caso di famiglie o persone anziane, possono far sorgere la necessità di un supporto. Grazie alla formula “sportello diffuso”, alcuni dei 25 centri attivati in Liguria sono organizzati su più sedi, portando così i punti di erogazione del servizio a oltre 50. "Il progetto è in grado di offrire un aiuto molto concreto per anziani e famiglie – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (nella foto) –. Grazie al Fondo Sociale Europeo la Regione ha scelto di puntare ancora di più sul progetto".