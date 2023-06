Grosseto, 30 giugno 2023 - Il grossetano Diego Sartini è campione italiano di tiro con l’arco 3D outdoor. Sono oramai più di 15 anni che Diego Sartini partecipa a gare nazionali ed internazionali di tiro con l’arco e di non vincere, ancora non ne vuole sapere. Anche stavolta l’arciere grossetano ha vinto, a Fiesole, nell’ultimo fine settimana, si è imposto nel campionato italiano 3D “Devo dire che nonostante sembri un po’ scontato che io vinca sempre, per me, le vittorie di questi ultimi anni sono più importanti e mi danno ancora più gioia – dice Sartini -, anche perché non ho più modo di allenarmi come facevo qualche anno fa. Adesso ho una famiglia e due bambini piccoli che mi impegnano molto e quindi ho meno tempo per allenarmi. Vincere comunque, nonostante il meno tempo a disposizione, mi rende veramente felice”.