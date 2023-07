Il Gonfalone d’Argento a Patuelli "Amore e impegno per la Toscana"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Quello tra Antonio Patuelli e la Toscana è un legame "antico", iniziato con la sua formazione universitaria e poi passato attraverso "La Nazione" (con cui collabora dall’epoca del direttore Domenico Bartoli), la banca Cassa di Risparmio di Firenze, per la quale ha ricoperto per un biennio il ruolo di consigliere di amministrazione. Fino all’importante impulso che ha dato allo sviluppo della Banca di Lucca e del Tirreno. Deputato e membro del governo Ciampi, attivo in diverse e qualificate istituzioni culturali, tra cui il Gabinetto Vieusseux di Firenze, per Patuelli, attuale presidente dell’Abi, Associazione bancaria italiana, la nostra Regione ha rappresentato e rappresenta un fil rouge che tiene insieme il suo percorso, le sue attività e ciò che è arivato a essere oggi.

E’ per questo che ieri il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, durante una cerimonia ufficiale in Palazzo Panciatichi, ha voluto consegnargli la più alta onorificenza della Toscana, il Gonfalone d’Argento. Antonio Patuelli, che si detto onorato del riconoscimento, ha sottolineato che con la Toscana "ho avuto un rapporto intenso, di formazione culturale, di passioni personali, di carattere professionale. Ho capito che i rapporti tra la Romagna e Firenze e la Toscana sono antichi, risalgono addirittura all’epoca dei bizantini, e si sono poi rafforzati con la figura di Dante Alighieri, che unisce Firenze e Ravenna in modo indissolubile. E sono orgoglioso che la Cassa di Ravenna e la Fondazione abbiano contribuito al restauro e al recupero dei luoghi danteschi a Ravenna e che ancora oggi ne consentano il mantenimento e la fruizione da parte del pubblico. È un impegno al quale non ci sottrarremo nemmeno in futuro".

A margine della cerimonia, il presidente dell’Abi, ha affrontato diversi argomenti: fra tutti quello su inflazione e mutui. A Firenze i dati di Istat fotografano una crescita più pronunciata dei prezzi rispetto alla media italiana. Patuelli, tuttavia, è confortato più in generale dal fatto che, nonostante la situazione economica internazionale e le tensioni della guerra in Ucraina, le quotazioni più recenti di gas, petrolio, cereali si stanno mantenendo su livelli accettabili. "Questa è una testimonianza che non è partita immediatamente ed in automatico una esplosione dei costi dell’energia e delle materie prime- sottolinea- quindi bisogna raffreddare le aspettative di inflazione, e di conseguenza alimentare una concorrenza corretta perché i flussi delle persone arrivano, non solo per il turismo, e quindi la concorrenza è lo strumento più efficace per ritornare ad avere prezzi non così influenzati dall’inflazione".

Per il nodo mutui, invece, Patuelli ha anticipato che "stiamo lavorando col ministero dell’Economia per trovare delle possibilità di ampliamento delle misure che non sono solo di allungamento delle scadenze, sono anche di rinegoziazione, surroga nell’ambito delle rigide norme che l’autorità bancaria europea, l’Eba, ci continua a imporre. Non siamo interessati socialmente alle crisi delle famiglie, anzi siamo interessati a prevenirle. Prevenendo le crisi delle famiglie si prevengono anche i crediti deteriorati e maggiori oneri di capitale per le banche. Quindi l’interesse è assolutamente convergente".