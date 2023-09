Il costruttore Lo Conte entra nella Ope-Fin

Il costruttore Manuele Lo Conte (foto) entra con una quota del 4% nella società Ope-Fin, la finanziaria controllata dalla Diocesi di Prato che possiede l’85% delle quote dell’emittente locale Tv Prato. Lo annuncia la Diocesi stessa, spiegando che l’accordo rientra in un "progetto articolato di tutela e valorizzazione del patrimonio della Chiesa diocesana pratese". Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni di stampa avevano prospettato anche una possibile cessione dell’emittente. Lo Conte Costruzioni, secondo quanto annunciato, "metterà a disposizione - si legge - una nuova, adeguata, sede per la tv. Tale intervento consentirà di liberare gli spazi attualmente occupati dall’emittente che, sempre nell’ambito della collaborazione tra le parti, potranno essere recuperati per nuove e più adeguate funzioni". L’assetto societario di Tv Prato srl, spiega la Diocesi, "resta assolutamente invariato".