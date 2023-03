Il 13° Historic Rally delle Vallate Aretine

rally

Arezzo, 3 marzo 2023- Sabato 4 marzo l’Historic Rally delle Vallate Aretine arriva a Cortona con la prova speciale a Portole. Si annuncia spettacolo per gli appassionati di motori, ma anche variazioni al traffico lungo le strade cortonesi. La manifestazione interesserà la Sp34, la Sp38 di val di Minima e la strada comunale di Poggioni. Il traffico sarà chiuso dalle 8,30 alle 19,15 (di sabato 4 marzo) con riapertura nelle pause della gara dalle 12,30 alle 12,45 e dalle 15,45 alle 16,15. La Polizia municipale di Cortona provvederà a consentire il passaggio delle auto dei residenti e dei villeggianti nelle strutture ricettive della zona, qualora si renda necessario, in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione. Ancora poche ore e le vetture protagoniste – ben novantadue – accenderanno l’agonismo del 13° Historic Rally delle Vallate Aretine e della 10^ Regolarità Sport Vallate Aretine. Un ampio consenso, quello riscontrato da Scuderia Etruria Sport per l’appuntamento ambientato in provincia di Arezzo nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 marzo, valido come prova inaugurale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche ed inserito nelle programmazioni del Trofeo A112 Abarth Yokohama, del Trofeo Memory Nino Fornaca e del Trofeo Michelin Storico. Un elenco iscritti di prim’ordine...