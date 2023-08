Igor Veselinovic non farà parte del roster dell'Amen BC Servizi

Arezzo, 10 agosto 2023 – L'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo comunica con molto dispiacere che Igor Veselinovic non farà parte del roster a disposizione di coach Evangelisti per il prossimo campionato di Serie B Interregionale. L'impossibilità di iscrivere a referto due giocatori di formazione non italiana, ha costretto la dirigenza e lo staff tecnico amaranto ad una decisione particolarmente sofferta. Veselinovic infatti è stato un assoluto protagonista della scorsa stagione, le sue triple hanno infiammato il Palasport Estra e sono risultate decisive nella vittoria dei Playoff. Al giocatore capace di mettere a referto ben 14 punti di media a partita con 27 di massima realizzazione nella trasferta di Lucca, va aggiunto il ragazzo le cui qualità sono emerse con l'avanzare della stagione sportiva. Il commento del presidente Castelli: "Ci tengo molto a livello personale ma anche da parte di tutta la società, a ringraziare Igor per tutto quello che ci ha fatto vedere in campo e per le qualità umane, il regolamento ci ha messo davanti ad una scelta molto dolorosa che non avremmo voluto mai fare". A Igor va il ringraziamento di tutta la società e dei tifosi per quanto dato alla maglia amaranto con i migliori auguri per un futuro cestistico di primo piano