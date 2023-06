I valori di sportivi e società sportive premiati con l’“Aquila d’Oro 2023”

Arezzo, 9 giugno 2023 – La pallavolista Valentina Biccheri, la nuotatrice Emma Lancini e il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco saranno premiati con l’“Aquila d’Oro 2023”. La terza edizione dell’evento dedicato ai valori dello sport è in programma alle 21.15 di martedì 11 luglio alla Fortezza Medicea e rinnoverà il connubio organizzativo tra Ginnastica Petrarca, Comune di Arezzo e Coni di Arezzo per andare a raccontare le storie virtuose di atleti e di società che, con la loro azione, configurano positivi esempi di impegno e determinazione, resilienza, etica e fair-play. La serata, a ingresso gratuito e patrocinata dalla Regione Toscana, si svilupperà tra una serie di premiazioni, esibizioni e momenti di intrattenimento con ospiti d’eccezione quali il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada Daniele Bennati e il comico Sergio Sgrilli da Zelig.

Tra i momenti più attesi rientra la consegna della scultura dell’“Aquila d’Oro” ai rappresentanti dell’eccellenza dello sport aretino individuati dopo un’attenta fase di confronto e di dibattito da una giuria espressione di istituzioni, società civile, associazionismo e giornalismo. Il premio per la categoria “Impegno e determinazione” verrà conferito a Valentina Biccheri che, dal palazzetto della IUS, è arrivata ai grandi palcoscenici della pallavolo italiana e che vanta una carriera con stagioni in serie A, con convocazioni in nazionale con cui ha vinto il titolo europeo Under19 e con il record di 43 punti in una sola partita realizzati nell’ultimo campionato in B1 con i colori della palermitana Duo Rent Terrasini. Emma Lancini è stata invece scelta per la categoria “Resilienza”: questa giovane nuotatrice paralimpica della New Team Giano di Subbiano ha trovato nello sport uno strumento per superare significative avversità di salute e per raggiungere grandi traguardi tra cui la vittoria di due titoli nazionali Assoluti nei 50 e 100 stile libero. Un omaggio, infine, a sessant’anni di attività sarà previsto per il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco che riceverà il premio per la categoria “Etica e fair play” per un impegno in più discipline dove l’attività fisica e motoria è stata strumento per la formazione, per l’educazione e, soprattutto, per la promozione del fair play. «L’Aquila d’Oro - ricorda Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca, - sarà un’occasione per raccontare le storie di eccellenza valoriale legate alla pratica sportiva. I tre premiati sono accomunati da tre significative esperienze che la serata alla Fortezza Medicea permetterà di condividere e valorizzare».