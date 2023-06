Gabriele Mealli in vasca alla Coppa Comen con la nazionale italiana di nuoto

Arezzo, 16 giugno 2023 – L’avventura di Gabriele Mealli con la nazionale italiana ha preso il via. L’atleta della Chimera Nuoto indosserà l’azzurro in occasione della Coppa Comen che, in programma fino a domenica 18 giugno, vedrà squadre dei Paesi europei, africani e asiatici affacciati sul Mar Mediterraneo confrontarsi nella greca Larissa in una delle più importanti manifestazioni giovanili internazionali. Classe 2007, Mealli è alla sua prima convocazione in nazionale a compimento di un percorso di crescita con cui si è affermato ai massimi livelli della categoria Ragazzi, trovando consacrazione ai Campionati Italiani Giovanili dove ha festeggiato il bronzo nei 400 stile libero ed è arrivato sesto nei 200 stile libero.

La stagione della Chimera Nuoto, nel frattempo, sta proseguendo con positivi risultati nelle prove federali estive delle diverse categorie. Una gara sulle lunghe distanze è andata in scena a Livorno con nuotatori e nuotatrici di tutta la Toscana che sono scesi in vasca per centrare i tempi minimi per la qualificazione per i prossimi campionati regionali: il miglior risultato porta la firma di Gabriele Gambini che si è piazzato al primo posto nei 400 stile libero tra gli Assoluti, ma positiva è stata anche la prova di Fabio Ferrari del 2006 che ha chiuso al quinto posto i 400 stile libero e all’ottavo posto i 1500 stile libero. Particolari soddisfazioni sono arrivate anche con i bambini e le bambine degli Esordienti che si sono misurati con ottimi risultati con coetanei di società di Arezzo, Firenze e Siena nella seconda prova estiva di Cortona, centrando quattro primi posti, dieci secondi posti e sei terzi posti. Tra le protagoniste della prova è emersa Margherita Mattioli del 2011 che, tra le Esordienti A, ha vinto nei 100 stile libero e nei 100 dorso, poi nella stessa categoria hanno ben figurato anche Simone Sandroni del 2010 (primo nei 100 stile libero e terzo nei 400 stile libero), Simone Raffi del 2010 (secondo nei 200 rana e nei 400 stile libero), Emma Donati del 2012 (seconda nei 200 rana e terza nei 200 farfalla), Isabella Sacchetti del 2012 (seconda nei 200 farfalla), Giusi Fiorucci del 2011 (terza nei 100 stile libero), Mattia Gambini del 2010 (terzo nei 200 farfalla) e Greta Viola Maraghini del 2011 (terza nei 400 stile libero). A meritare applausi tra i più piccoli degli Esordienti B sono stati infine Giorgio Raffi del 2013 (primo nei 100 rana e secondo nei 100 misti), Matilde Beoni del 2013 (seconda nei 50 stile libero), Mattia Bianchini del 2013 (secondo nei 50 dorso), Niccolò Gepponi del 2012 (secondo nei 50 stile libero), Anna Magi del 2013 (seconda nei 200 stile libero), Francesco Menchetti del 2013 (secondo nei 100 rana) e Maria Chiara Bracciali del 2013 (terza nei 50 stile libero).