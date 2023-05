Fornara allo scadere fa esultare il Palasport Estra, Lucca di nuovo ko

Arezzo, 4 maggio 2023 – Amen Scuola Basket Arezzo - Basketball Club Lucca 75-74 Parziali: 26-23; 37-47; 52-61 Amen: Veselinovic 10, Fornara 20, Toia 12, Cutini 2, Rossi 9, Filippeschi ne, Furini ne, Terrosi 2, Castelli, Giommetti 8, Pelucchini 12, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto BCL: Landucci, Burgalassi 14, Lenci, Lippi 5, Barsanti 9, Russo 2, Tempestini 2, Del Debbio 13, Simonetti 21, Piercecchi, Pierini 8. All. Nalin Ass. Giuntoli Una serie vietata ai deboli di cuore quella tra Amen Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca, dopo il supplementare di Gara 1 era difficile prevedere una serata ancora più emozionante ma il parquet del Palasport Estra ha regalato un'altra partita da ricordare per lungo tempo. Questa volta l'Amen parte a spron battuto cercando di cogliere di sorpresa Lucca, prima Giommetti poi Fornara operano il mini break che porta Arezzo sul 23-11. La reazione ospite è decisa e Simonetti viene coinvolto con continuità nel gioco offensivo ripagando la squadra con una super prestazione da 17 punti nei primi 10 minuti di gioco che permettono alla squadra di coach Nalin di tornare in scia al 10' (26-23). L'inerzia della gara è però cambiata, si accende anche Burgalassi, mentre l'Amen non è più fluida in attacco commettendo vari errori. Lucca ne approfitta e con un contro parziale di 11-0 tocca il +9 (41-32), un canestro di Rossi non interrompe il momento positivo ospite con Barsanti che segna due triple del +13 (47-37).Un libero di Fornara ed un canestro allo scadere di Giommetti rendono meno ampio il vantaggio della squadra in trasferta all'intervallo (37-47). Al rientro dagli spogliatoi l'Amen non riesce a cambiare passo, in difesa gli amaranto non riescono ad arginare i lunghi avversari che segnano canestri ed aprono il campo per il gioco degli esterni, un canestro da tre punti di un infallibile Burgalassi vale il massimo vantaggio per Lucca sul 54-37. La SBA è stordita dal momento negativo e fatica a ritrovare fiducia, nel finale di terzo quarto dalla lunetta gli amaranto recuperano qualche punto poi due canestri in fila di Rossi e Pelucchini accompagnati da alcune azioni difensive più decise portano i ragazzi di coach Evangelisti a -7, alla terza sirena il punteggio è fissato da un canestro di Russo sul 52-61. L'ultimo quarto vede l'Amen rigenerata nell'energia grazie alla spinta del caloroso pubblico del Palasport Estra, Veselinovic e Toia accorciano a -5 (56-61), dall'altra parte però Del Debbio con una tripla e Pierini riportano in doppia cifra di vantaggio gli ospiti (56-66). La SBA dell'ultimo quarto è però una squadra diversa, molto più intensa in difesa e determinata a riprendere la partita, così punto su punto gli amaranto riescono a conquistare la parità a quota 67 con un canestro più fallo di Veselinovic. Gli ultimi secondi sono da vivere tutti d'un fiato, sul 69 pari l'Amen non riesce a mettere a segno i canestri che l'avrebbero riportata in vantaggio dopo lungo tempo, dall'altra parte Tempestini da due punti ed una tripla magistrale di Del Debbio riportano a +5 Lucca con 39 secondi e 6 decimi alla fine. Dopo il time out gli amaranto rimettono nella metacampo offensiva e Pelucchini segna subito da tre punti (72-74), gli ospiti hanno così il pallone per chiudere la gara, Del Debbio attacca lo stesso Pelucchini che non cede di un centimetro costringendo il giocatore lucchese ad una foratura che colpisce il tabellone, il rimbalzo è di Fornara che vuole prendersi l'ultimo tiro supera la metacampo e attacca Tempestini con un tiro da tre punti che finisce in fondo alla retina facendo esultare il pubblico amaranto. Con un secondo da giocare Barsanti prova la preghiera da metacampo, il tiro non è preciso e l'Amen può festeggiare un successo che sembrava impossibile ma che è arrivato con la grinta ed il carattere che hanno sempre contraddistinto questo gruppo conditi dalla ciliegina del canestro di Fornara che si è confermato miglior marcatore amaranto con 20 punti realizzati. Il 2-0 strappato nella serie con le due vittorie al Palasport Estra non deve far abbassare la guardia ai ragazzi di coach Evangelisti che hanno ancora bisogno di un successo per passare il turno e questa Lucca è una squadra da temere perchè ha dimostrato di avere grandi qualità e di valere molto più di quello che la classifica del campionato ha detto. Gara 3 andrà in scena Domenica alle 18 al PalaTagliate di Lucca ed in campo amico la squadra di coach Nalin vorrà sicuramente allungare la serie.