Formazione asset strategico La sfida è sul capitale umano

Il capitale umano e le sfide del futuro per le aziende, la crescita dei giovani e le sfide per la competitività. Sono i temi affrontati durante "Nuove Generazioni, imprese globali e la sfida della competitività" promosso dall’Osservatorio Imprese Estere di Confindustria, Luiss e Scuola IMT Alti Studi di Lucca, con il contributo di Fondirigenti, che si è svolta ieri nella sede di IMT a Lucca. Fra i temi trattati nell’incontro, moderato dalla caporedattrice de La Nazione, Cristina Privitera, la formazione del capitale umano in Italia, la collaborazione tra il mondo dell’università e quello delle imprese a capitale estero e all’individuazione delle competenze necessarie a proiettare le aziende nel futuro. "Nonostante le incertezze a livello globale, le imprese a controllo estero in Italia – spiega Armando Rungi, professore di Economia alla Scuola IMT - hanno continuato a investire proprio su quel fattore, il capitale umano, che ci consentirà di governare la trasformazione industriale già in atto, che è digitale e ambientale allo stesso tempo. In un’ottica di filiere produttive globali sempre più complesse, occorre pensare a migliorare le condizioni per una collaborazione locale tra imprese domestiche e imprese estere, per trarne i maggiori benefici anche in termini di formazione di capitale". "Quella della formazione del capitale umano è una questione globale - spiega Anna Ruocco, responsabile investitori esteri in Confindustria e coordinatrice dell’Osservatorio imprese estere –. Non può essere affrontata senza considerare l’importanza delle connessioni tra territori in un sistema più ampio di quello nazionale e persino europeo. In Italia l’impatto del mismatch è del 48%, ciò significa che le imprese non trovano metà delle risorse che cercano". E la vicepresidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria e presidente di Abie, Barbara Beltrame Giacomello rimarca: "I talenti ad alto potenziale hanno bisogno di un’offerta di formazione che gli permetta di sviluppare le loro qualità per poi metterle a disposizione dell’azienda", .

A concludere la giornata il viceministro alle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini: "Occorre cambiare l’atteggiamento nei confronti dell’insegnamento, ma anche dell’apprendimento - sottolinea -. Credo che tutti a cominciare da noi stessi si debba apprendere costantemente e il luogo in cui si lavora deve diventare un luogo nel quale si assumere sempre nuova conoscenza in maniera naturale. Un ruolo importante è svolto anche dalla presenza in Italia di imprese globali che possono far crescere il livello generale di imprenditorialità e di competitività: quando la filiera è in rapporto con la grande impresa globale il sistema e tutte le imprese crescono".

Iacopo Nathan