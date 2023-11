Fondo sanitario, uso "illegittimo". Fratelli d’Italia attacca Giani

"Nell’ultima variazione di bilancio del 2023 della Regione Toscana riscontriamo ancora un utilizzo illegittimo del fondo sanitario. Permangono 37 milioni di euro che saranno destinati al pagamento di debiti pregressi e non a garantire i livelli essenziali di assistenza come per esempio abbattere le liste d’attesa". E’ l’ultimo attacco che sferra il consigliere regionale toscano di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci.

"La Corte dei Conti ha evidenziato -aggiunge Petrucci nella sua denuncia- nell’ultimo giudizio di parifica del luglio scorso l’illegittimità dell’utilizzo delle risorse governative". In particolare si legge che "l’iscrizione di tali spese nel perimetro sanitario che ne assicura la copertura con le entrate del finanziamento sanitario corrente deve infatti ritenersi illegittima. Questa irregolarità sta andando avanti da anni".

Secondo Fratelli d’Italia "si tratta di una grave irregolarità se si considera la battaglia strumentale e demagogica portata avanti dal Pd e dallo stesso governatore Giani che imputa al Governo Meloni di non finanziare a sufficienza in sanità". E ancora: "Prima di puntare il dito contro l’operato del ministro Schillaci, la Giunta toscana dovrebbe spendere nel modo corretto le risorse sanitarie provenienti da Roma" conclude Petrucci.