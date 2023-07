"Fondi alla Sanità per il 7,5% del Pil"

"Fissare per legge che le risorse destinate alla sanità non possano essere inferiori al 7,5% del Pil". E’ la proposta di legge illustrata dal capogruppo regionale del Pd Vincenzo Ceccarelli (nella foto), insieme ad altri componenti Dem della commissione Sanità (Federica Fratoni, Donatella Spadi), a Marco Niccolai per la segreteria toscana e al vicecapogruppo Massimiliano Pescini. "La salute è un diritto sancito dalla Costituzione e va sostenuto con più risorse – hanno spiegato -. Abbiamo presentato una proposta di legge da votare in aula e inviare al Parlamento. L’idea è semplice: stabilire che l’importo delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario debba essere non inferiore al 7,5% del Pil dell’anno precedente, al netto dell’inflazione e adeguandolo all’indice di vecchiaia e all’aspettativa di vita".

La stessa proposta verrà portata in aula anche dai gruppi Dem degli altri Consigli regionali italiani. "Ci auguriamo che le forze politiche accolgano la proposta – ha detto Ceccarelli – per creare un criterio oggettivo. Nel 2020-2022, il Fondo sanitario nazionale è cresciuto di 11,2 miliardi, ma le risorse sono state assorbite dalla pandemia. La legge di bilancio 2023 ha aggiunto 2 miliardi, portando a 128 miliardi lo stanziamento, ma molte risorse hanno coperto il caro energia che in Toscana ha pesato per 161 milioni. La Corte dei Conti ha sottolineato che il rapporto fra spesa sanitaria e Pil si attesta, dal 2024, su livelli inferiori a quelli pre-crisi (6,3%), per ridursi di un altro decimo di punto nel 2025". "Nel biennio 2023-2024 rischia di crollare tutto – ha aggiunto Niccolai –. Le Regioni hanno chiesto al governo 5 miliardi, ma solo 2 verranno stanziati. E in Toscana gli effetti saranno più devastanti".

Lisa Ciardi