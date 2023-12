Firenze, lutto nel mondo del rugby per la scomparsa di Ciro Caiazzo

Firenze, 20 dicembre 2023 – Lutto nel rugby per la morte di Ciro Caiazzo dopo una lunga malattia. Caiazzo ha iniziato la sua attività rugbistica nella squadra giovanile Frontisterion, poi Avis, per passare successivamente al CUS Firenze Rugby alla fine degli anni 70. Dopo il rugby agonistico ha fatto parte della squadra old “Ribolliti Firenze” dove ha anche ricoperto il ruolo di capitano nelle piacevolissime trasferte della squadra al seguito del Sei Nazioni.

“Gli ex compagni di squadra e la comunità del Padovani tutta – si legge in una nota della società Firenze Rugby 1931 – si stringono alla famiglia ed in particolare alla moglie Carla ed al figlio Cesare ai quali vanno le più sentite condoglianze dei presidenti del Firenze Rugby 1931 Stefano di Puccio e dell’Unione Rugby Firenze Andrea Vannucci”.

Il funerale si svolgerà venerdì 22 dicembre alle 15 alle Cappelle del Commiato in viale Milton a Firenze.