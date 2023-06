Firenze Fiera, piano di risanamento congelato, si cerca un nuovo socio

Oggi congelamento del piano di risanamento (se ne riparla il 5 luglio), poi l’assemblea sul bilancio. E via ad un bando di evidenza pubblica a caccia di un nuovo socio (Milano in primis, ma anche Rimini o altro ancora). In un mese si giocherà molto del futuro di Firenze Fiera, la società che gestisce le strutture fiorentine congressuali ed espositive della Fortezza da Basso e Palaffari. Il presidente Lorenzo Becattini, intervenendo ieri in Consiglio regionale, commissione Controllo, non ha fatto giri di parole: "Ci troviamo in un momento complesso della vita dell’azienda". Ma si possono aprire strade nuove "da percorrere fino in fondo". Pesano i 28 milioni di debiti. Becattini ha lavorato in questi mesi sulle relazioni d’impresa per i contatti con un socio privato qualificato come la società fieristica milanese. Il piano prevede un aumento di capitale per 28 milioni, di cui 16 a carico degli azionisti pubblici e altri 12 ricavabili con il lancio appunto del bando sul mercato. Il vertice di Firenze Fiera, lo dice il direttore amministrativo Sandro Nocchi, non ha dubbi sul ’colpevole’ dei debiti: "Nel 2019 Firenze Fiera aveva zero debiti, poi c’è stato l’impatto devastante del Covid". La risalita prevede di passare nel 2023 a un fatturato di 17 milioni con un rosso di 1,2 milioni contro i 4,2 milioni di perdita registrata l’anno scorso. Le sofferenze potrebbero essere ulteriormente limate con l’obiettivo di centrare il pareggio di bilancio nel 2025. Piano di risanamento che Becattini vede realistico: "La previsione è attendibile, ci troviamo a dover risolvere un’equazione con molte incognite, c’è da tenere fermo l’interesse generale, che va oltre". Il governatore toscano Giani ribadisce: "Sono convinto che Firenze Fiera sia una grande risorsa". La Regione, socio di maggioranza relativa all’interno dell’ampia compagine societaria tra cui ci sono Comune di Firenze, Metrocittà e Camera di Commercio di Firenze (il presidente Bassilichi chiede di accelerare sul socio privato), la propria parte l’ha già fatta mettendo (unica) sei milioni di aumento di capitale.

I numeri di Firenze Fiera sono pesanti, ma c’è luce in fondo al tunnel pensando a come viaggia il mercato delle fiere. Oggi i soci di peso chiederanno un supplemento di verifiche (una settimana) per approfondire conti e scenari. Sul fronte politico tuona Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega: "Firenze Fiera, altro carrozzone pieno di debiti".