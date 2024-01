Firenze Fiera, botta e risposta: "Senza risorse". "Stiamo risalendo"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

"Chiederemo una riduzione del canone di locazione, almeno per i cinque anni di lavori in Fortezza, ma anche di spalmare in dieci anni i 16 milioni di euro della ricapitalizzazione". Lo ha detto ieri il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, nell’audizione in Commissione Controllo del Consiglio regionale toscano, ribadendo quanto anticipato a La Nazione.

Nell’incontro, Becattini ha tracciato una panoramica sull’andamento ordinario e straordinario della società che gestisce il principale polo fieristico toscano con la Fortezza da Basso, il Palazzo dei Congressi e il Palazzo degli Affari di Firenze. "Accanto al risultato positivo di gestione, con un valore della produzione di 20milioni di euro, che supera i periodi pre-Covid – ha detto Becattini - occorre affrontare la questione del canone della Fortezza, che da questo gennaio sale a 1milione e 800mila euro a fronte, nel bilancio 2023, dei 2milioni e 200mila per il costo del personale". Finora, invece, il canone era di 1,5 milioni di euro ma venivano versati solo 150mila euro, mentre la differenza veniva accantonata per realizzare i lavori.

E proprio su questo aspetto si è innestata la polemica del presidente della Commissione, Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia). "Lo sconto sul canone – ha detto - doveva servire per fare i lavori. Invece abbiamo scoperto che il fondo indicato a bilancio è solo un fondo tecnico, ma in realtà le risorse non ci sono. La società a oggi non avrebbe i soldi per fare gli interventi e non ha avuto la ricapitalizzazione, perché la ricerca del socio privato non è andata in porto, mettendo così a rischio la continuità aziendale. Molte operazioni sono state fatte al limite della legittimità, mentre gli aspetti positivi riguardano la gestione ordinaria. Tante prese di posizione poi sono decontestualizzate. Basti pensare ai pesanti debiti contratti e ai mutui con le banche, alla questione centrale dei patti parasociali per una strategia condivisa".

Fra gli altri consiglieri, Silvia Noferi (M5S) si è complimentata per il risultato positivo "sorprendente e non scontato del 2023", soffermandosi sul costo del canone e sulla conseguente difficoltà a trovare investitori. Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha chiesto chiarimenti sulle prospettive reali della società e Cristiano Benucci (Pd) ha invitato a guardare il bicchiere mezzo pieno, ovvero "una società che torna in utile, con anticipo rispetto al programma di rientro, auspicando di poter recuperare il patto parasociale, in vista di una definita linea strategica".

"Il compito degli amministratori è far quadrare il bilancio, mentre il tema della ricapitalizzazione riguarda i soci – ha detto Becattini -. Ci fa quindi piacere che la commissione abbia apprezzato il lavoro fatto". Grazie a un fatturato in crescita di quasi il 50% rispetto al 2022, la società chiuderà in utile e potrà anticipare di due anni il piano Madia, che indicava il 2025 per riportare il bilancio in positivo. "Presenteremo una perizia di parte sul canone – ha dichiarato ancora– che tenga conto dello scenario profondamento mutato rispetto al 2015 e alle previsioni di allora. Abbiamo avuto il Covid, siamo di fronte a uno scenario internazionale complicato e i lavori alla Fortezza sono slittati. Se Firenze Fiera si trovasse a pagare 3,3 milioni di euro l’anno fra tasse, canone di locazione e lavori di manutenzione, quando dovrebbe chiedere agli espositori per far quadrare i conti?".