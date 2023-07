Firenze fiera: 28 milioni di aumento di capitale

Un aumento di capitale da 28 milioni (16 a carico dei soci attuali e 12 di un nuovo socio industriale), la ridefinizione della governance e un nuovo patto parasociale. Sono i cardini del piano che punta, entro il 31 dicembre, al rilancio di Firenze Fiera illustrati, ieri, in Consiglio regionale, dall’assessore Leonardo Marras, foto, (la Regione ho il 32% circa delle quote). Quanto al socio privato, la ricerca è ancora in corso. Critiche le opposizioni. "Siamo contrari a un aumento di capitale alla cieca, prima di sapere se esisterà e chi sarà il socio privato e in assenza di un vero piano industriale" hanno detto Francesco Torselli e Vittorio Fantozzi (Fdi). "Come può la richiesta del presidente Becattini passare da 12 milioni di euro del febbraio 2022 a 26 del luglio 2023 – ha detto Marco Stella (Forza Italia) -. Il tema vero è questo: è in grado o no di guidare Firenze Fiera?".