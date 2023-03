Fiorentina-Milan, assalto viola nella notte chic. Il ritorno di Pioli al Franchi

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina

Italiano: "Milan forte, serve una grande gara. Dispiace per Terzic, Milenkovic ok"

Firenze, 4 marzo 2023 – Con una serenità finalmente ritrovata e un’ampia area di protezione dalla terz’ultima (11 punti) la Fiorentina può permettersi il lusso di affrontare il Milan senza ansie supplementari. Il fatto che i rossoneri abbiano vinto le ultime tre partite (Torino, Monza, Atalanta) mostrando un nuovo e solido equilibrio dopo un periodo di cantonate calcistiche, fa dunque parte per la Fiorentina degli incerti del mestiere.

Nei segnali del destino rientra invece una coincidenza sentimentale, cioè l’anniversario della scomparsa di Davide Astori (cinque anni fa proprio oggi): Stefano Pioli allenava la Fiorentina e fu il babbo di quello sconvolto gruppo di calciatori, il punto di riferimento che seppe più di ogni altro mantenere la rotta dentro lo spogliatoio, l’anima salda di un giovane ecosistema umano capace di superare una prova durissima. Non era scontato. Pioli fu straordinario nel suo ruolo di tutor.

E stasera ritorna essendo alla guida di un Milan in ripresa che è riuscito a riagguantare l’Inter, dopo il cambio di modulo la difesa non prende gol da 4 partite e fra i giocatori disponibili è tornato un certo Ibrahimovic. Certo il Napoli è sulla Luna e lo scudetto ormai è andato, ma la qualificazione Champions resta un osso da difendere con tutti i denti, compresi quelli di scorta.

La Fiorentina si trova in un galleggio finalmente comodo in classifica, il settimo posto occupato da Juve e Bologna è lontano 7 punti e quindi l’Europa del prossimo anno è molto più vicina della lotta per non retrocedere.

L’impressione però è che la squadra viola abbia la testa maggiormente concentrata sull’Europa di quest’anno, che si presenterà il 8 e 16 marzo con gli ottavi di Conference contro il Sivasspor; ci sarà poi la doppia semifinale di coppa Italia contro la Cremonese (5 e 25 aprile), sicché molte energie mentali sembrano destinate a superare questi scogli.

Continua nel frattempo la grande partecipazione dei tifosi, che anche stasera saranno tantissimi, quasi 40mila (record stagionale, anche d’incasso).