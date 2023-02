Fiorentina, c’è la Juve: e gli ultrà lo ricordano ai viola

La Curva Fiesole piena nella gara con la Juventus

Firenze, 12 febbraio 2023 – Una partita che conta il giusto per la classifica, ma vale tantissimo: e se la Juve cerca una scossa nella sua accidentata stagione calcistico/giudiziaria, la Fiorentina si immagina proiettata verso lo spareggio Conference (giovedì partita di andata contro lo Sporting Braga in Portogallo) in compagnia di un morale migliore.

Ognuno ha qualcosa da chiedere alla gara di stasera, che gli ultrà viola vedranno in tv per lo "sciopero" annunciato contro il caro prezzi e l’obbligo di iscriversi al sito ufficiale della Juve per acquistare i biglietti.

A proposito di ultrà, nel caso improbabile che i giocatori viola se lo fossero dimenticato, ieri c’è stato un ripasso veloce sull’importanza dell’incrocio contro i bianconeri: un gruppo di 15-20 tifosi della curva Fiesole si è confrontato con i giocatori per aggiungere adrenalina e appendere un memo virtuale all’interno del treno che ieri ha fatto traslocare la squadra viola a Torino: guai a scherzare, quando c’è di mezzo la Juve.

Nessun alibi e nessuna scusa, la partita dovrà essere affrontata con la concentrazione di una squadra che si gioca molto in termini di credibilità in vista dei prossimi impegni per catalogare il senso di questa stagione.

Il sostegno della curva non è stato messo in discussione, anche se la vera "svolta" per governare il sentimento sarà il risultato ottenuto dalla Fiorentina nella doppia sfida contro lo Sporting Braga (16-23 febbraio).

Poi ci sarà la doppia semifinale di coppa Italia contro la Cremonese (5-25 aprile), ma già si va troppo in là con il tempo.

La cronaca battente è il campionato e stasera Fiorentina e Juventus cercheranno di migliorare la propria classifica e soprattutto il clima che le circonda.

Fermare Vlahovic sarà il primo problema e Italiano sta pensando di vitaminizzare la coppia dei difensori centrali (Milenkovic-Quarta) con una presenza più solida di Amrabat davanti alla cerniera.

Un po’ quello che succedeva nel Marocco, anche se la qualità diffusa nelle ripartenze era decisamente maggiore. In attacco sicura la presenza di Gonzalez e probabile quella di Kouame.

Ballottaggio questa volta reale fra Cabral e Jovic, mentre a centrocampo insieme a Bonaventura dovrebbe esserci Duncan.