Fimer salva, firmato l’accordo Ok all’acquisto McLaren-Greybull

di Alberto Pierini

L’ultimo chiude la porta: anzi il cancello di un’azienda che negli ultimi mesi le ha viste davvero di tutte. L’ultimo fondo candidatosi a dare un futuro alla Fimer, l’azienda di inverter fotovoltaici con sede principale a Terranuova: e che poi era stato anche il primo, sul circuito di una vertenza che lascia gli operai frastornati e senza fiato, ieri a tarda sera ancora riuniti per capire la novità.

Quale? Facile: l’ennesimo sorpasso della McLaren insieme alla Greybull. Nelle ultime ore, esattamente nella serata di domenica, ha firmato un accordo da 50 milioni che dovrebbe blindare la soluzione. Perché stavolta non è solo con i proprietari dell’azienda, la famiglia Carzaniga di Vimercate, ma anche con il consiglio di amministrazione: o meglio con quello che ne resta, due consiglieri, il terzo si è dimesso alle ultime curve.

La Clementy ha fatto un passo indietro: aveva offerto 95 milioni di euro e 17 in una prima soluzione per far ripartire la produzione a tempo pieno. Aveva definito un accordo con il Cda, si era addirittura presentata agli operai: e a metterci la faccia era stato lo stesso Pierre Louvrier, un dirigente d’azienda belga, specializzato nella risoluzione di gravi crisi aziendali.

Aveva tranquillizzato gli operai, assicurato che sarebbero andati fino in fondo: ma che qualcosa non funzionasse si era capito ai primi di agosto. Il tribunale di Milano aveva chiesto 5 milioni di euro per la ripartenza, quei milioni non sono mai arrivati.

"Il protrarsi delle trattative – dice – ha avuto un impatto eccessivo sulla Fimer, per questo Clementy con senso di responsabiolità ha deciso di revocare la sua offerta di investimento. Auguriamo a Mc Laren e Fimer un entusiasmante futuro".

Quei cinque milioni sono la stessa somma che Greybull assicura di poter mettere a disposizione in tempi brevi: ma ad una condizione, che l’attuale Cda si dimetta. E’ lo stesso che ha firmato l’ultimo accordo ma durante l’estate aveva speso parole pesanti sulle potenzialità effettive della Greybull. Che ora chiede un repulisti. Manca il sigillo del Tribunale: ieri ha ricevuto i dettagli della proposta di concordato preventivo, stavolta con un solo nome, quello della Greybull. E dal quale si attende il semaforo verde. A quel punto, specifica il fondo, la McLaren Applied assumerà il pieno controllo del Cda e nominerà un manager responsabile: gli attuali azionisti avranno il diritto di nominare un amministratore fino alla chiusura della procedura di conconcordato, l’omologa attesa non prima di qualche mese.

La famiglia Carzaniga benedice l’operazione: "Sosteniamo la scelta del Cda di scegliere McLaren Applied, la Fimer ora può guardare avanti con fiducia". Fiducia ritrovata anche dal Governatore Eugenio Giani. "È un primo significativo passo avanti verso la soluzione della complessa vicenda Fimer" dichiara insieme al suo consigliere sul lavoro Valerio Fabiani. Fiducia che inseguono anche gli operai: escono da una bufera ma qualcuno crede ancora nel lieto fine. E sogna che quel cancello non sia più un nemico.