Fimer, ora a volerla sono in due "E’ il momento di fare chiarezza"

di Alberto Pierini

Le due verità sfiorano i cancelli socchiusi della Fimer, la produzione è ridotta a pochi turni di lavoro, e si abbattono sugli operai come missili. Perché in 24 ore la vertenza più surreale della storia toscana ingrana la prima ma per correre in due direzioni opposte. Durante la notte arriva la conferma da GreybullMcLaren, il fondo inglese in campo da mesi, di un accordo diretto con la proprietà.

"Un accordo vincolante ed esclusivo per l’acquisizione del 100% dell’azienda" specificano, quasi a mobilitare l’italiano e la sua forza per blindare la firma. Ma è un accordo tanto esclusivo che ecco in serata l’altro fondo ritirare su di scatto la testa. Un comunicato del Cda assicura che "il Tribunale di Milano ha preso atto dell’avvenuto accordo sottoscritto dal Cda di Fimer con il fondo Clementy affermando che non vi è bisogno di un’autorizzazione giudiziale e rendendolo così automaticamente efficace".

Ed è lo stesso Cda del quale Greybull chiede la testa, unica condizione alla conclusione dell’accordo, e dal quale un consigliere, Luca Bertazzini, si è dimesso nelle ultime ore. Ma gli altri due restano in sella e mantengono la linea pro Clementy ormai nota. Quindi almeno in questa fase il colpo d’occhio è tra una proprietà che firma l’accordo con un fondo e un Cda, teoricamente interprete dei suoi piani, che conferma il suo sì ad un altro fondo. In mezzo 400 operai alla deriva, che ogni mattina si svegliano su uno scenario diverso e non sanno più a che santi votarsi.

Un quadro nel quale i sindacati chiedono garanzie, in particolare sulla reale disponibilità dei 17 milioni promessi da Clementy per far ripartire subito la produzione in attesa di una soluzione definitiva.

E con il presidente della Regione Eugenio Giani a firmare una lettera urgente al Governo per aprire un tavolo nazionale che faccia chiarezza. "Preoccupano la tenuta economica della società, l’assenza di chiarezza sull’intero percorso e le continue divergenze interne alla governance aziendale". L’appello è direttamente al ministro Adolfo Urso perché si faccia carico di una svolta.

Mentre al Tribunale di Milano il termine ultimo per una definizione completa resta fissata al 21 agosto. Ma da qui ad allora c’è un mese pieno: quanti ribaltoni c’entrano in trenta giorni?