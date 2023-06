Arezzo, 12 giugno 2023 – L’aretino Filippo Rubechini è campione d’Italia con l’Atletica Firenze Marathon. L’atleta, nato nel 2003, ha gareggiato nel salto in alto a Palermo nella finale “Oro” del Campionato di Società Assoluto su Pista dove ha conseguito un nono posto con 1.95 metri con cui ha portato il proprio contribuito al primo, storico, successo tricolore della squadra maschile fiorentina. La manifestazione ha impegnato anche Chiara Salvagnoni del 2000 che ha centrato un ottimo sesto posto nazionale nel getto del peso con 13.26 metri. Entrambi gli atleti sono cresciuti nell’Alga Atletica Arezzo e, dalle piste dello stadio “Tenti”, sono riusciti ad affermarsi tra i migliori in Italia nelle rispettive discipline e a vivere così le emozioni di rientrare nel gruppo dell’Atletica Firenze Marathon che ha gareggiato e trovato gloria nella massima competizione societaria tricolore.

Il fine settimana è stato arricchito dal Meeting Regionale Master Salti di Firenze dove l’Alga Atletica Arezzo ha trovato soddisfazioni con un oro e un argento. Il miglior risultato porta la firma di Anna Visibelli del 1993 che ha trionfato nel salto in lungo con 6.07 metri in una gara dove è arrivato anche l’ottavo posto di Rachele Pellegrini del 2005 con 4.87 metri, poi l’evento ha registrato anche la positiva prova di Filippo Guiducci del 2007 con il secondo posto nel salto in lungo tra gli Allievi con 6.55 metri. Dodici medaglie, infine, sono state festeggiate dall’Alga Atletica Arezzo nella seconda tappa dei Campionati Provinciali delle categorie Cadetti e Ragazzi andata in scena a Montevarchi, dove sono stati conseguiti bei risultati in diverse specialità. La gioia del podio è stata vissuta soprattutto dagli atleti e dalle atlete dei Cadetti dove sono emersi Edoardo Giaccherini del 2008 (primo nel salto il lungo con 5.96 metri e secondo negli 80 piani con 9.7 secondi), Gemma Fabbriciani del 2009 (prima nel salto in lungo con 4.87 metri e terza nel salto triplo con 9.37 metri), Ilaria Tarantino del 2008 (prima negli 80 piani con 10.7 secondi e terza nei 300 piani con 45.8 secondi), Filippo Misuri del 2009 (primo nel salto triplo con 11.11 metri), Alessandro Segantini del 2009 (secondo nei 300 piani con 41.3 secondi), Stella Arniani del 2009 (terza nel salto in lungo con 4.71 metri) e Francesco Tortorelli del 2009 (terzo nel salto in lungo con 5.48 metri). Nella categoria Ragazze è invece da sottolineare la bella prestazione di Flavia Matteucci del 2010 che ha meritato la medaglia d’argento nei 60 ostacoli con 10.6 secondi e la medaglia di bronzo nel salto in lungo con 3.90 metri. «Il fine settimana ha regalato forti emozioni a tutti i livelli - commenta Gloria Sadocchi, dirigente e tecnico dell’Alga Atletica Arezzo, - a partire dall’impresa dell’Atletica Firenze Marathon con i nostri Rubechini e Salvagnoni che hanno contribuito ai grandi risultati centrati a Palermo. Soddisfazioni sono arrivate anche dal numeroso gruppo di Cadetti e Ragazzi che sono riusciti a centrare positivi risultati e record personali a conferma della bontà della preparazione condotta allo stadio “Tenti”».