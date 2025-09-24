Arezzo, 24 settembre 2025 - Filippo Misuri dell'Alga Atletica Arezzo ai vertici dell'atletica giovanile italiana. L'atleta aretino, nato nel 2009, ha aperto la nuova stagione di gare al meeting assoluto e giovanile di Fabriano dove ha vinto il salto in alto con 2.03 metri che, oltre a essere il suo nuovo record personale, è la miglior prestazione registrata nel 2025 in Italia nella categoria Allievi. Dopo il settimo posto ottenuto a febbraio ai Campionati Italiani Indoor con un salto di 1.90 metri, Misuri è stato protagonista di un forte miglioramento che ripaga del lavoro svolto allo stadio di atletica “Tenti” di Arezzo insieme al tecnico Marcello Sadocchi e che testimonia il percorso di crescita intrapreso negli ultimi mesi dove il talento è stato sostenuto dal carattere, dalla passione e dalla dedizione quotidiana. I 2.03 metri conseguiti già al primo anno tra gli Allievi rappresentano un risultato di assoluto rilievo, che lo proietta tra i migliori prospetti nazionali della specialità e che permette di guardare con particolare ottimismo ai prossimi impegni tricolori.

Il meeting assoluto e giovanile di Fabriano ha regalato ulteriori soddisfazioni all'Alga Atletica Arezzo che è tornata dalla trasferta marchigiana con due ori, due argenti, due bronzi e molteplici record personali. L'emozione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta anche da Gemma Fabbriciani del 2009 che è arrivata prima nel salto in lungo con la sua miglior prestazione di 5.32 metri, poi le altre medaglie sono merito di Stella Arniani del 2009 (seconda nel salto in lungo con il record personale di 4.85 metri), di Elena Vella del 2008 (seconda nel salto in alto con 1.40 metri), di Riccardo Cincinelli del 2005 (terzo nei 400 ostacoli con 56.83 secondi) e di Francesco Tortorelli del 2009 (terzo nel salto in lungo con 5.98 metri). Prove positive sono state conseguite anche da Lorenza De Silva del 2007 (quarta nei 200 piani con 26.70 secondi), da Filippo Guiducci del 2007 (quinto nel salto triplo con il record personale di 13.65 metri), da Alessandro Bruni del 2008 (record personale nei 200 piani con 24.81 secondi) e nuovamente da Misuri che è arrivato sesto nel salto triplo con il record personale di 13,53 metri. Il fine settimana dell'Alga Atletica Arezzo è stato ulteriormente impreziosito da una medaglia regionale festeggiata a Lucca ai Campionati Toscani Individuali della categoria Cadette per merito di Flavia Matteucci del 2010 che ha ottenuto l'argento nel salto triplo con 10.65 metri e che è poi arrivata quarta nel salto in lungo con 4.86 metri. La squadra aretina ha ben figurato anche con il settimo posto di Ginevra Tigliè nei 300 ostacoli con il record personale di 54.38 secondi, infine a scendere in pista nelle varie specialità sono stati anche Anna Bigiarini, Matteo Cartocci, Gabriele Corbelli, Agnese Marraghini e Lisa Rossi che hanno vissuto una positiva esperienza di confronto, formazione e crescita che è stata utile anche per testare il livello della preparazione condotta nel corso dell'estate.