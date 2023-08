Fidi Toscana, si va verso un accordo di co-vendita

"Pare che la Regione stia finalmente trovando l’accordo di co-vendita con le banche azioniste di Fidi Toscana, seppur la procedura non prenderà avvio prima di settembre". A rivelare l’indiscrezione è la Fisac Cgil Toscana preoccupata "sia per il futuro della finanziaria regionale, per la quale il sindacato sin da subito aveva proposto un processo di accorpamento con altra società in house della regione, sia soprattutto per i lavoratori che ivi operano", è scritto in una nota in cui il sindacato sottolinea anche "il silenzio assordante del socio di maggioranza nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali". I 27 lavoratori rimasti nella finanziaria "chiedono risposte sul processo di privatizzazione in atto, soprattutto con riferimento alla tutela del proprio posto di lavoro e al mantenimento delle garanzie contrattuali attualmente in essere".