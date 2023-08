Ferragamo: meno utili a Firenze nella prima metà del '23

Rallenta la redditività di Ferragamo a metà 2023: nella semestrale il gruppo registra ricavi per 600 milioni di euro (-4,8% rispetto al primo semestre 2022, -7,2% a tassi di cambio costanti), un Ebit di 47 milioni (-50,8%), un Ebitda di 134 milioni (-25,6%), e un utile netto di 21 milioni (-65,4%). La posizione finanziaria netta adjusted è positiva per 278 milioni, rispetto ai 309 milioni dell’anno precedente. Le vendite risultano in calo in tutte le aree, ad eccezione di Emea (+10,8%) e Centro-Sud America (+0,4%). Nel primo semestre dell’anno il gruppo ha registrato nell’area Asia Pacifico vendite nette in calo del 12,9%, rispetto al primo semestre 2022, penalizzata dalla debole performance in Corea e dal canale travel retail, mentre la performance del canale Retail in Greater China è stata positiva. Il mercato giapponese, nel primo semestre 2023, ha riportato un calo delle vendite nette dell’11,4%, rispetto al primo semestre 2022. L’area del Nord America ha registrato, nel primo semestre 2023, un calo delle vendite nette pari al 17,3% rispetto al 2022.

Tuttavia, afferma l’amministratore delegato Marco Gobbetti, "le scelte e il lavoro svolto rafforzano l’impegno nelle nostre priorità strategiche e la fiducia nelle nostre ambizioni di medio termine", per cui nel prosieguo dell’anno "l’aumento della quota di nuovi prodotti, gli investimenti in marketing e comunicazione e il continuo miglioramento dell’esperienza nei punti vendita e sul canale online, contribuiranno a rafforzare l’immagine del marchio e a generare interesse da parte di clienti attuali e nuovi". Per l’ad "siamo soddisfatti dei primi risultati dei prodotti disegnati dal nostro direttore creativo Maximilian Davis". "I nuovi prodotti – aggiunge – rappresentano una parte molto ridotta dell’offerta totale e devono quindi ancora contribuire in maniera significativa alle performance di vendita che riflettono l’accelerazione della transizione dal precedente corso creativo, nonché la nostra costante attenzione alla qualità delle vendite e della rete distributiva".