Federazione Toscana Bcc, Utile di esercizio record nel 2022, terza realtà del sistema bancario toscano

Un "utile di esercizio record" di 171 milioni di euro nel "2022, miglior anno di sempre", nei 64 anni di storia della Federazione Toscana delle Banche di credito Cooperativo. Questo il bilancio delle 13 associate, dati che sono stati presentati in occasione dell’assemblea annuale, al Forte di Belvedere a Firenze. Nel 2021 l’utile di esercizio era stato di 46 milioni. Ancora, gli indici di patrimonializzazione medi delle Bcc associate sono "tranquillizzanti: Cet 1 al 19,23% (17,98% a fine 2021), Tier 1 al 19,71% (18,22% a fine 2021), Total capital ratio al 21,30% (19,79% a fine 2021)". La Federazione conta, con 13 Bcc associate, 297 filiali, 2315 dipendenti e 145.487 soci, anche questi in crescita rispetto ai 144.532 dell’anno precedente. Invariate rispetto allo scorso anno le quote di mercato sulla raccolta diretta (10,01% pari a 14,88 miliardi di euro), sugli impieghi (9,3% pari a 10,61 miliardi di euro) e sugli sportelli (13,2%).

Con questi numeri, il movimento del Credito cooperativo rappresenta, ormai da qualche anno, "la terza realtà del sistema bancario toscano". "C’è chi si sorprende per i risultati che ogni anno le Bcc conseguono sul mercato - commenta il presidente della Federazione Toscana Bcc, Matteo Spanò - Per noi si tratta semplicemente del risultato di mantenere una forte identità di cooperative mutualistiche, che mettono al primo posto la relazione con le comunità e i territori, ascoltando quotidianamente le esigenze di soci e clienti e condividendo con loro le migliori soluzioni".