Famiglie, cresce l’indebitamento C’è Prato in testa in Toscana

Le rate del mutuo alle stelle, i prezzi della benzina che salgono, l’inflazione annua che rallenta ma che per il carrello della spesa si mantiene sopra il 10%. Un contesto difficile anche per i toscani, per i quali aumenta l’indebitamento nei confronti delle banche. In Toscana lo stock di debiti bancari in capo alle famiglie è di 43,7 miliardi, su un totale nazionale di oltre 595 miliardi di euro.

Ogni nucleo familiare nella regione è dunque mediamente indebitato per 26 mila euro e per questo la Toscana si piazza quarta in Italia dopo Lombardia, Trentino-Alto Adige e Lazio. Il dato, al 31 dicembre 2022, emerge da un’indagine dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, che registra per la nostra regione un incremento dell’indebitamento delle famiglie pari al 4,1% rispetto al 2021. Prima in Toscana e sesta in Italia è la provincia di Prato, con un +5,9% rispetto al 2021 e un’esposizione nei confronti delle banche di oltre 30 mila euro a nucleo familiare, 4 mila euro in più della media regionale e 7 mila di quella nazionale (che si ferma a 22.710 euro). Al settimo posto nella classifica delle province italiane più indebitate si piazza Firenze, dove la crescita rispetto al 2021 è del 4,2% e il debito sfiora i 29.500 euro a famiglia. Ma i debiti aumentano in tutte le province toscane.

Nella top ten italiana c’è anche Siena, con 28.554 euro di debiti un +4,5% rispetto al 2021. La provincia di Pisa è al 15esimo posto (27.065 euro di indebitamento a famiglia, +3,6% rispetto al 2021), Livorno al 16esimo (26.349 euro, +2,6% in un anno), Pistoia al 25esimo (24.550 euro, +4,1%), Lucca al 30esimo (24.169 euro a famiglia, 4% di crescita rispetto al 2021). Seguono Grosseto (31esimo posto, con 23.286 euro di indebitamento a nucleo familiare e crescita del +4,2%) e Arezzo (21.206 euro, +4,3%). Sotto la soglia dei 20 mila euro di debiti in Toscana c’è solo la provincia di Massa Carrara (19.722 euro, +2,9% di aumento in un anno). Aumentano i debiti, diminuisce la liquidità, sale il rischio usura, anche se, fa presente l’ufficio studi della Cgia di Mestre, i dati non sono necessariamente da interpretare come negativi. "Sebbene lo stock dei debiti sia in aumento a causa dell’inflazione, dell’incremento del costo dei mutui e dell’impennata delle bollette che hanno segnato negativamente gran parte del 2022, la situazione è critica, ma - fa presente - ancora sotto controllo. E’ probabile che l’incremento dei debiti sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica del biennio 2021-2022".

"Le aree provinciali più esposte economicamente, infatti, sono anche quelle - prosegue l’associazione - che presentano i livelli di reddito più elevati. Sicuramente in queste realtà tra gli indebitati ci sono anche nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli". "Tuttavia, il maggiore indebitamento di questi territori potrebbe essere riconducibile ai significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare che, ovviamente, sono in massima parte ascrivibili alle famiglie che hanno un buon tenore di vita", è la conclusione dell’ufficio studi.

mo.pi.