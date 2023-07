Ex Gkn: svolta dopo due anni Bonifici e rilancio con Abaco

di Barbara Berti

E’ il consorzio Abaco di Genova, consorzio di cooperative attivo nel campo dei servizi alle imprese, il primo soggetto individuato dalla Regione Toscana nella sua attività di scouting pubblico per la reindustrializzazione dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio, chiuso ormai da due anni e da allora diventato presidio dell’assemblea permanente dei lavoratori. Alessandro Testa, vicepresidente del consorzio con sede a Genova, ieri era a Firenze per partecipare all’incontro conoscitivo, promosso dalla Regione, con i sindacati e la Rsu della fabbrica, al momento di proprietà di Qf, la spa di Francesco Borgomeo in liquidazione. "Nella grande fabbrica potrebbero convivere più esperienze imprenditoriali, seguite e gestire dal consorzio" dichiara il presidente della Regione Eugenio Giani secondo cui Abaco è "un consorzio credibile" e potrebbe "rilevare la proprietà" della fabbrica.

L’attuale proprietario, dal canto suo, da tempo ripete di aver ‘delegato’ tutto alla Regione e, secondo indiscrezioni, Borgomeo avrebbe mostrato aperture verso questa operazione, aperture che però sono tutte da verificare. Il consorzio con sede a Genova, quindi, è il primo tassello di un lavoro ‘anomalo’ per una Regione (mentre il Governo avrebbe gli strumenti per queste operazioni). "Abbiamo deciso di adoperarci a causa della situazione di stallo che si è venuta a creare, nella consapevolezza che solo una discontinuità con il passato possa portare a una svolta e a un nuovo inizio della vicenda Gkn" dice Valerio Fabiani, consigliere delegato da Giani per le crisi aziendali.

"Un lavoro che è stato, e che sarà, portato avanti a più mani, insieme ai lavoratori e ai sindacati, per riportare a Campi Bisenzio industria e lavoro per tutti. Oggi (ieri, ndr) abbiamo presentato un primo soggetto che ha aderito a questo percorso che, ripeto, è soltanto all’inizio". Un percorso di reindustrializzazione fuori dagli schemi classici visto che parte dal basso.

"E ciò significa realizzare un puzzle composto da diverse tessere, ognuna delle quali contribuirà alla rivitalizzazione di un sito abbandonato a sé stesso ormai da due anni. Un lavoro, che passa sia dall’iniziativa dei lavoratori che da quella di altre realtà, che però deve anzitutto tenere insieme tutte queste tessere" precisa Fabiani. Nel merito dell’operazione i sindacati, Fiom e Uilm, non si sbilanciano. "A due anni dai licenziamenti e dopo mesi di immobilismo, l’incontro traccia l’inizio di un percorso che dovrà unire più soggetti per riportare lavoro e occupazione nello stabilimento" dichiara Simone Marinelli, coordinatore automotive per la Fiom-Cgil nazionale, ponendo l’accendo sul fattore tempo.

"Scongiurando l’ipotesi di procedure concorsuali, al netto dell’amministrazione straordinaria, dobbiamo tenere presente che abbiamo un tempo limitato a disposizione, quello della cassa integrazione che scade a fine anno" aggiunge. Nella giornata di ieri, oltre all’incontro istituzionale, si registra anche la fine della protesta sulla Torre San Niccolò dove una delegazione di operai era montata venerdì scorso. Questo perché sono arrivati i primi pagamenti della cassa integrazione, anche se "manca ancora molto: buste paga, spettanze" ricordano le Rsu ex Gkn che, però, hanno incassato l’ok per "il tavolo con Inps e Ispettorato del Lavoro per fermare la violenza esercitata da Qf al territorio e a un’intera comunità".