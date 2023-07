Ex Gkn, due anni senza soluzione Operai sulla torre per protesta "Fatti o non scendiamo di qui"

di Barbara Berti

La ‘presa’ della Torre di San Niccolò a Firenze. E’ la nuova protesta dei lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio (ora Qf in liquidazione), l’azienda dell’automotive chiusa due anni fa – era la mattina del 9 luglio 2021 – dal fondo inglese Melrose, proprietario della Gkn Driveline Firenze, con un licenziamento collettivo via email per 422 dipendenti. A portarli fino in cima a uno dei simboli fiorentini la rabbia per una vertenza ferma al palo e il ritardo nel pagamento della cassa integrazione straordinaria, autorizzata dal Ministero del lavoro a maggio, ma ad oggi non ancora arrivata, con gli operai che non ricevono le spettanze da oltre 8 mesi. Così venerdì sera una delegazione di operai del Collettivo di fabbrica è salita sulla torre da dove non ha intenzione di scendere finché non ci saranno degli sviluppi concreti. "Sbloccate gli stipendi o blocchiamo la città" è uno dei tanti striscioni intorno alla Torre.

Ai piedi del monumento, in Lungarno Serristori, vari colleghi ex Gkn ma anche lavoratori di altre aziende in crisi, come i facchini e gli autisti di Mondo Convenienza (in sciopero da oltre un mese), e cittadini solidali danno ulteriore voce alla protesta. "E’ inaccettabile che i lavoratori siano costretti ad azioni di questo tipo per rivendicare un diritto. È necessario che governo, Inps e Prefettura si attivino per dare conferme ufficiali rispetto ai pagamenti a partire da lunedì" dichiarano Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil nazionale, Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze-Prato-Pistoia e Bernardo Marasco, segretario generale Cgil Firenze. L’intervento di Roma è richiesto anche dall’amministrazione comunale fiorentina. "Il governo si faccia carico della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori che da troppo tempo aspettano risposte" tuona l’assessore al lavoro del Comune di Firenze, Benedetta Albanese. Valerio Fabiani, consigliere del governatore Giani per le crisi aziendali, ricorda che "la Regione sta seguendo la vertenza, sta andando avanti con lo scouting pubblico" ma per dare "un nuovo futuro alla fabbrica serve l’impegno del governo". "L’intero sistema preferisce passare per impotente, per nascondere la propria complicità" sostiene la Rsu ex Gkn.