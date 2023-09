Estate da tutto esaurito nel Chianti fiorentino

Mesi estivi da sostanziale ‘tutto esaurito’ negli agriturismo del Chianti fiorentino: secondo i dati del Consorzio Colli Chianti Fiorentini si registra un incremento di turisti nordeuropei, canadesi, australiani e britannici, che hanno fatto registrare un incremento di presenze già dal mese di marzo (+10%) e che ha toccato il picco ovviamente in estate (giugno +20%). I turisti Usa rappresentano l’80% dei visitatori. Le visite in cantina e degustazioni hanno visto incrementi vicini al +15%. "Siamo molto soddisfatti", sottolinea Marco Ferretti (nella foto), presidente del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, secondo cui "evidentemente, usando una frase che ci sta particolarmente a cuore, abbiamo seminato bene. È bello registrare un aumento di presenze, ma fa particolarmente piacere ottenere conferme da chi già ci conosce. La nostra offerta risulta vincente. Siamo già al lavoro per la prossima stagione". "Gli agriturismo – ha aggiunto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – sono una grandissima risorsa per la Toscana e i dati del Consorzio Chianti Fiorentino lo confermano. Siamo soddisfatti di poter vedere che i sostegni dati al settore, anch’esso messo a dura prova dal periodo della pandemia, hanno sortito effetti più che positivi e gli agriturismi hanno ripreso molto rapidamente con un trend che, in questa stagione, si è rivelato forse anche migliore del passato".