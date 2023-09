È iniziata questo pomeriggio la prevendita di Carrarese-Arezzo

Arezzo, 4 settembre 2023 – È iniziata questo pomeriggio alle 14:00 la prevendita di Carrarese-Arezzo. Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.

Point New Energy Gas e Luce - dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 - mercoledì 6 settembre dalle 11:00 alle 13:00; - il sabato dalle 10:00 alle 13:00

Tabaccheria del Bagnoro di Andrea Veri – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12:30 e dalle 16 alle 19 (chiuso il mercoledì) – domenica dalle 8:30 alle 12:30

VIeri Dischi, Corso Italia 89 – dal lunedì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30

Tabaccheria Francini, località Ponte a Chiani - chiuso la domenica

La prevendita dei biglietti è attiva online sul sito Sport.Ticketone.it

Questi i prezzi dei biglietti:

· TRIBUNA CENTRALISSIMA: 50,00 euro [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 40,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE: 38,00 euro + diritti di prevendita [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 30,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE: 24,00 euro + diritti di prevendita [6-14 anni 10 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 20,00 euro]

· CURVA SUD: 13,00 euro [6-14 anni 7 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 10,00 euro]

· CURVA NORD [ospiti]: 13,00 euro

L'acquisto online comporta una maggiorazione sul prezzo legata alle commissioni bancarie.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando.

BOTTEGHINO La biglietteria dello Stadio Comunale è situata all’inizio di Viale Gramsci. La biglietteria sarà attiva 2 ore e mezzo prima dell’inizio della partita.

Si ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido. Si consiglia di non aspettare l’ultimo momento per acquistare il proprio tagliando ma di raggiungere lo stadio per tempo al fine di evitare code e superare i controlli previsti dalle normative vigenti.

· TRIBUNA CENTRALISSIMA – 55,00 euro [6-14 anni 13 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 45,00 euro]

· TRIBUNA CENTRALE – 43,00 euro [6-14 anni 13 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 35,00 euro]

· TRIBUNA LATERALE – 28,00 euro [6-14 anni 13 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 25,00 euro]

· CURVA SUD – 16,00 euro [6-14 anni 10,00 euro; ridotto donne/over 65 e under 18 12,00 euro]