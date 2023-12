Durigon rassicura su ammortizzatori sociali per i lavoratori Jsw

"Rassicurazioni da parte di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, per garantire gli ammortizzatori sociali per i 1400 lavoratori Jsw", l’acciaieria ex Lucchini di Piombino (Livorno). Lo riferisce il sindaco Francesco Ferrari dopo la riunione di ieri a Roma sulla proroga della cassa integrazione guadagni per i dipendenti del gruppo Jindal. "Nella legge di Bilancio sarà prevista la copertura di 70 milioni per le aree di crisi complessa - dice Ferrari -. I 21 milioni per Piombino saranno garantiti da risorse regionali non utilizzate nel 2023 e da quelle governative".