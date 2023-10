Due ori e un bronzo per l'Atletica Sestini alle Esordiadi 2023

Arezzo, 21 ottobre 2023 – Si è svolta sabato 21 ottobre a Poppi una delle ultime prove dell'anno che interessano la provincia aretina, con gare di contorno alla premiazione delle Esordiadi 2023.

L'ultima tappa del circuito delle Esordiadi si era infatti tenuta a Badia Agnano il 7 ottobre a conclusione delle 6 che avevano toccato tutta la provincia: Arezzo, Castiglion Fiorentino, di nuovo Arezzo al Parco Giotto, Bibbiena, Sansepolcro e Badia Agnano.

Ottimi risultati per gli atleti dell'Atletica Sestini, allenati dal Presidente Stefano Del Mastro, Leonardo Tarquini e Barbara Chiericoni. Nella categoria Esordienti C, che comprende i più piccoli nati tra il 2018 ed il 2016, tra i maschi Filippo Coradeschi Paolozzi - classe 2018 - si classifica 3° davanti a tanti altri piccoli atleti di due anni più grandi; tra le femmine non agguantano il bronzo Caterina Esposito e Safia Saadi, rispettivamente 4° e 5° a causa di alcune assenze nelle tappe. Nella categoria Esordienti B, atleti tra il 2014 e 2015, vincono con distacco netto Leone Coradeschi Paolozzi e Caterina Magi, entrambi classe 2015, il primo vincendo 4 tappe su 6, la seconda mantenendosi quasi sempre sul podio di ogni tappa e sfruttando il bonus presenza. Leone conclude quindi brillantemente il 2023: l'oro nelle Esordiadi è il terzo, dopo quello di Campi Bisenzio a giugno nel campionato UISP sia nei 300 m che nel salto in lungo e l'oro nei campionati nazionali AICS a settembre a Forlì sia nei 400 m che nel salto in lungo. Nella categoria Esordienti A, classe 2012-2013, un quarto posto per Marco Carraresi determinato dall'assenza nelle due ultime tappe che lo hanno fatto scivolare di due posizioni rispetto al secondo posto che aveva mantenuto nelle prime 4 tappe.

L'Atletica Sestini si è classificata così al terzo posto per società grazie alle presenze e alle prestazioni degli atleti.

Anche Nelle gare della giornata di Poppi che si suddividevano in 50 m e Vortex per gli Eso C, 400 m e salto in lungo per gli Eso B e 600 m e salto in lungo per gli Eso A, gli atleti della Sestini hanno dato conferma della loro preparazione.

Leone Coradeschi Paolozzi e Caterina Magi Eco B primi nei 400 m, Leone mantiene il primato anche nel salto in lungo, anche se -sotto la pioggia- non migliora il suo personale. Marco Carraresi corre la sua batteria dei 600arrivando primo e distaccando nettamente il secondo e Filippo Coradeschi Paolozzi si piazza secondo nel lancio del vortex, lasciando alle spalle una ventina di avversari più grandi di uno o due anni. Buone prestazioni anche delle femmine Eso C nei 50 m: Matilde Gallorini, Caterina Esposito e Ginevra Fini. Anche Ludovica Fini nel podio dei 400. La pioggia, che ha accompagnato quasi tutta la giornata di gare, ha imposto una premiazione veloce ma ricca di emozioni per tutti.