Arezzo, 14 marzo 2024 – Due atlete dell’Accademia Karate Casentino al raduno della nazionale italiana giovanile. Laura Abenante del 2007 e Lara Piantini del 2011 sono state convocate rispettivamente nelle categorie Juniores e Under14 tra le migliori dieci ragazze di tutta la penisola che, sabato 16 e domenica 17 marzo, si ritroveranno a Lignano Sabbiadoro per un fine settimana di confronto e allenamento con i tecnici federali. L’appuntamento offrirà un’occasione per definire le squadre azzurre in vista dei prossimi impegni internazionali, con le due giovani promesse della società casentinese che saranno chiamate a dimostrare la preparazione tecnica e caratteriale maturata nella palestra di Rassina insieme ai loro allenatori Luca Boldrini e Filippo Oretti. Le maggiori emozioni saranno vissute da Piantini che vivrà il primo raduno nazionale della sua carriera sportiva, mentre Abenante vanta già esperienze di altissimo livello tra cui la partecipazione alla Youth League in Messico nel 2023 che troverà seguito il prossimo maggio nella trasferta a La Coruña in Spagna per combattere alla coppa del mondo giovanile.

Questa doppia convocazione arricchisce un inizio di stagione particolarmente positivo per l’Accademia Karate Casentino. Gli ultimi risultati di rilievo sono arrivati dalle qualificazioni regionali per i Campionati Italiani Juniores che, a Certaldo, hanno registrato l’oro di Laura Abenante, l’argento di Ludovica Coli e i settimi posti di Sofia Dalla Ragione e Sonia Nocentini, con ognuna di queste quattro atlete che ha raggiunto l’obiettivo di conquistare il pass per le finali nazionali in programma da venerdì 5 a domenica 7 aprile a Ostia. Particolari soddisfazioni erano arrivate in precedenza anche dalle fasi toscane di qualificazione per i Campionati Italiani della categoria Cadetti dove l’Accademia Karate Casentino aveva festeggiato un oro con Anna Simoni, un bronzo con Sonia Nocentini, un quinto posto con Sofia Dalla Ragione e un undicesimo posto con Carolina Maggi. Lo sviluppo del settore giovanile della società, sostenuto dalla partnership con alcune delle maggiori aziende del territorio tra cui Colacem e Hi-Flex Italia, è stato ben evidenziato dagli ottimi risultati raggiunti alla Coppa Carnevale di Viareggio con quattro ori, quattro argenti e dieci bronzi centrati da bambini e bambine di diverse categorie che sono valsi il secondo posto nella classifica generale. La gioia di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Francesco Liguri, Lara Piantini, Lorenzo Piantini e Leonardo Tomi, seguiti dai secondi posti di Ginevra Ermini, Alecsandru Lazar, Giulia Lazzeri e Filippo Organelli, poi il prospetto delle medaglie è completato dai terzi posti di Martina Baccani, Lapo Cheli, Filippo Lanini, Gabriele Marconi e Tommaso Marconi.