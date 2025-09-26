Arezzo, 26 settembre 2025 – Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti

Dopo le amichevoli estive Domenica 28 Settembre alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata del campionato di Serie B di Pallacanestro tra Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Collet di Castelnuovo Berardenga (SI). Avversario subito di fascia alta per l'esordio della SBA, il Basketball Club Lucca dopo la sconfitta nella Finale PlayOff della scorsa stagione contro Quarrata ha puntellato ulteriormente il già competitivo roster a disposizione di coach Olivieri, in biancorosso sono infatti arrivati ​​il ​​play-guardia Valentini da Imola (B Nazionale), il giocatore interno Pichi da Avellino (Serie B) ed il giovane Binelli interessante prodotto del settore giovanile del Don Bosco Livorno. In casa amaranto lo staff tecnico ha lavorato intensamente sul recupero dei giocatori che avevano avuto qualche inciampo durante la preparazione, coach Fioravanti confida di avere la rosa al completo fatta eccezione per Lanucci che purtroppo non potrà dare il proprio apporto alla squadra per lungo tempo. Il campionato versione 2025/2026 prevede una formula diversa rispetto all'edizione precedente, una prima fase più lunga di 28 partite da cui usciranno le qualificate ai PlayOff e le squadre che dovranno giocare la salvezza ai PlayOut, in entrambi i casi la novità è che la Conference Centro Girone C composta da squadre toscane, liguri e piemontesi è stata abbinata al Girone D composto da formazioni di Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Intanto però il primo appuntamento per i sostenitori amaranto è quello di Domenica 28 Settembre alle 18 sui gradoni del Palasport Estra con l'esordio dei ragazzi di coach Fioravanti con il chiaro impegno di provare ad invertire una tendenza negativa contro Lucca che ha portato gli amaranto ad alzare bandiera bianca negli ultimi quattro confronti in Serie B.