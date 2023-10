Didacta Italia a Firenze: novemila in Sicilia per la Fiera della Formazione

Ha chiuso ieri sera negli spazi di Siciliafiera Exhibition Meeting Hub, a Misterbianco in provincia di Catania, la seconda edizione siciliana di Didacta Italia che ha fatto registrare un’ampia partecipazione agli eventi e agli stand delle 175 aziende partecipanti. Sono stati oltre novemila i visitatori registrati fino alle 13 di ieri (28% in più rispetto all’edizione 2022) che confermano la validità del format di Didacta Italia (spin off di Didacta International) per la formazione didattica della Regione Siciliana e delle altre regioni del Sud Italia ma anche da Algeria, Egitto, Giordania e Tunisia (grazie al progetto Study in Sicily a cura di Indire). "Chiudiamo con grande soddisfazione questa seconda edizione siciliana di Didacta Italia riaffermando il ruolo di Firenze Fiera come organizzatore di fiere di successo e di valore economico e culturale in Italia – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera –. L’evento rappresenta un appuntamento irrinunciabile per la formazione di tanti giovani del Sud Italia e per i processi di formazione e sviluppo delle regioni coinvolte".