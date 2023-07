Didacta-Edizione Sicilia A ottobre nuova edizione

Dopo il grande successo della prima edizione con oltre settemila presenze e il coinvolgimento di tutto il mondo scolastico della Sicilia e di altre regioni del Sud, torna a grande richiesta Didacta Italia-Edizione Siciliana, primo spin off dell’edizione nazionale, che si svolgerà per il secondo anno di fila negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, da giovedì 12 a sabato 14 ottobre. "Organizzare questa seconda edizione siciliana di Didacta Italia, a fianco della Regione e di tutti i partner istituzionali e di settore preposti, è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio – ha detto il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini –. L’ampia partecipazione e l’ottima sinergia creatasi fra tutti i ‘protagonisti’ nell’edizione 2022 ci spinge a crescere di spazi e contenuti per offrire ai docenti siciliani e delle altre regioni del Sud una fiera ancora più innovativa e attrattiva per i processi formativi delle nuove generazioni".