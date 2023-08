Decolla "Sviluppo Toscana" Pnrr e sostegno alle imprese

Ci siamo, la rivoluzione annunciata dalla giunta regionale toscana riguardo il supporto alle aziende e al territorio, lo sguardo rivolto al credito quale strumento fondamentale di crescita, prende forma. Mentre si attende il percorso conclusivo di Fidi Toscana, venerdì scorso si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Sviluppo Toscana, la società in house della Regione Toscana che allarga il perimetro di operatività alla gestione delle misure del Pnrr e conquistare così la possibilità di detenere partecipazioni in società. Il cda è composto da Gessica Sartini, Andrea Puccetti, Mario Cerofolini e Stefano Pastorelli nominati dal presidente Giani che ha scelto anche la nuova figura del presidente, il pisano Andrea Serfogli.

"Inauguriamo una struttura più forte e solida di Sviluppo Toscana, che è entrato nella delicata fase della gestione dei fondi del Pnrr e di molte altre risorse – ha commentato il governatore Giani - Grazie a questa nuova impostazione, che dà una maggiore operatività attraverso un consiglio di amministrazione e un direttore generale quale strumento esecutivo, Sviluppo Toscana potrà rappresentare un supporto più solido alla Regione, che fortifica anche il suo ruolo e rappresentare un sostegno corposo e fondamentale a tutta l’economia della regione".

"Il compito affidato – ha detto il presidente Andrea Serfogli - è strategico, molto impegnativo e di elevata responsabilità per attuare le politiche regionali di sostegno al sistema economico e produttivo in una fase cruciale di avvio della nuova programmazione dei fondi di coesione europei 2021-27 e nella gestione del Pnrr".

La vera sfida sarà "quella di trasformare la società in una agenzia per lo sviluppo della Toscana garantendo, nel contempo, un efficiente efficace gestione dei fondi da erogare".

Serfogli è l’ex candidato sindaco Pd del 2018 a Pisa e assessore della giunta pisana di Filippeschi.

Dopo la sconfitta elettorale era stato meso ai margini nel Pd locale; non era diventato direttore generale della Provincia di Pisa molto probabilmente per veti interni dall’ala sinistra dem poi tornata in auge con l’ascesa di Elly Schlein. Serfogli ora torna in sella con un incarico regionale di primissimo piano e su indicazione diretta del presidente Giani. Un riconoscimento alle sue capacità ma anche al suo impegno politico.

Una recente legge regionale ha trasformato Sviluppo Toscana da società di servizio ad autentica agenzia di sviluppo con un riassetto che comporta, come spiegò nel dicembre scorso dopo l’approvazione del provvedimento, la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, presidente della commissione Sviluppo economico "una maggiore operatività".

Sviluppo Toscana "dovrà gestire una fase delicata come quella dei fondi del Pnrr e molti altri finanziamenti e dovrà rappresentare quella fase di sostegno corposo e fondamentale a tutta l’economa della regione".

