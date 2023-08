Dall’Italia esce un fiume di soldi Otto miliardi dagli immigrati

di Gigi Paoli

Più di otto miliardi di euro – meno rispetto all’anno precedente, ma in crescita del 44% nel quinquennio 2017-2022 – rappresentano la somma di denaro che nel 2022 gli immigrati residenti in Italia hanno inviato nei loro Paesi d’origine. Di quella montagna di denaro, una fetta consistente parte dalla Toscana con 663 milioni (+33% fra il 2017 e il 2022) – quinta nella classifica delle regioni guidata da Lombardia e Lazio – mentre l’Umbria è sedicesima con 85 milioni.

A fotografare la situazione al 2022, elaborando i dati della Banca d’Italia, è la Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla Confederazione generale italiana dell’artigianato (Cgia) di Mestre, che ha anche evidenziato i numeri provincia per provincia, nonché il percorso di questo fiume di denaro che esce dall’Italia. Il primo Paese di destinazione è il Bangladesh con 1,2 miliardi di euro, pari al 14,6% del totale, cui seguono Pakistan e Filippine, tre Paesi che registrano un trend fortemente positivo negli ultimi cinque anni. Diminuiscono invece i flussi verso l’Est Europa e spariscono totalmente quelli verso la Cina, che nel 2012 riceveva tre miliardi di euro dall’Italia e oggi arriva appena a 23 milioni di euro, tanto da non figurare nemmeno tra i primi 30 Paesi destinatari.

Mediamente, ciascuno dei cinque milioni di residenti stranieri in Italia ha inviato 136 euro al mese in patria e, osservando le prime venti comunità straniere presenti in Italia, i valori massimi si registrano tra i cittadini del Bangladesh (628 euro medi pro-capite), del Pakistan (435 euro), del Senegal (330 euro) e delle Filippine (327 euro).

Infine, i dati provincia per provincia. Se gli 85 milioni di rimesse inviate dall’Umbria sono per il 74,2% relativi a Perugia (63 milioni) e per il 25,8% (22 milioni) relativi a Terni, il dato della Toscana è più articolato. A guidare la classifica regionale è ovviamente Firenze (sesta provincia in Italia dopo Roma, Milano, Napoli, Torino e Brescia), che manda all’estero 230 milioni di euro sui 663 milioni in uscita dalla Toscana; a seguire ci sono Pisa con 83 milioni e Prato (che fa segnare la più alta crescita percentuale della Toscana fra il 2021 e il 2022, +5,8%) con 82. Più staccate tutte le altre province: Arezzo 58 milioni, Livorno 45, Lucca 42, Pistoia 34, Grosseto 32 e chiude Massa Carrara con 23 milioni, pur facendo segnare un’impetuosa crescita del 103,2% nel solito quinquennio 17-22.

Nel rapporto fra il 2021 e il 2022, invece, solo quattro province toscane su nove e nessuna delle due umbre hanno visto aumentare le rimesse: oltre a Prato già detta, Arezzo, Firenze e Pisa, In questi dodici mesi è invece cresciuta fortemente La Spezia, un +7% per 53 milioni (su 311 complessivi della Liguria) che diventa addirittura un roboante +145,9% su base quinquennale.

Secondo i ricercatori della Fondazione Leone Moressa, infine, "il volume delle rimesse inviate in patria dagli immigrati in Italia rimane elevato. Si tratta di un canale importante per il sostegno diretto alle famiglie, con risorse che finanziano istruzione, sanità e piccoli investimenti. Vanno poi aggiunti i flussi informali (regali, denaro consegnato a mano), frequenti soprattutto versoi Paesi più facilmente raggiungibili". E, alla fine, resta anche un avviso: "Importante, inoltre, l’azione di controllo e prevenzione delle irregolarità, per evitare che questi strumenti siano utilizzati per evadere il fisco o finanziare attività illecite".