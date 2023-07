Da Melbourne a Coverciano, Diamanti studia da allenatore

Solo pochi giorni fa ha ufficializzato l'inizio della sua carriera da allenatore: allenerà nel settore giovanile del Melbourne City, ricoprendo il ruolo di “Senior academy coach”. Ma Alessandro Diamanti guarda già oltre: in questi giorni sta infatti frequentando il supercorso di Coverciano, ovvero il primo passaggio per arrivare un giorno ad allenare una prima squadra di club. “Quattro ore di lezione: non ero così concentrato da dieci o dodici anni” ha commentato il diretto interessato al termine del primo giorno di corso, non senza un velo di ironia. Come compagni di lezioni, Alino ha fra gli altri l'ex-capitano della Pistoiese Francesco Valiani e l'ex-viola Franck Ribery. Con i quali condivide un'avventura sul terreno di gioco di durata ultraventennale, anche se nel suo caso decollata forse tardi (perlomeno in relazione al suo talento) visto che ha assaggiato la Serie A “solo” a ventiquattro anni, con il Livorno. E che ha indubbiamente raggiunto l'apice il 24 giugno del 2012 in Nazionale, quando agli Europei in Polonia ed Ucraina proprio Diamanti segnò il rigore decisivo che consentì all'Italia di eliminare l'Inghilterra. Nel 2014 lasciò la Serie A per la Cina, conquistando il suo primo campionato con il Guangzhou Evergrande. E lo scorso anno si è laureato campione d'Australia con il Western United. Era approdato in Oceania nel 2019, non prima di aver lasciato dolci ricordi ai tifosi di Bologna (in primis) Fiorentina, Perugia e Livorno. Gli è forse mancato l'approdo in una “big”, a conti fatti. Poco male: il sostegno dei tifosi non gli è mai mancato. E con tutta probabilità non gli mancherà nemmeno in questo nuovo percorso a Melbourne. In attesa di diplomarsi a Coverciano.