Cukaricki-Fiorentina, il racconto di tifosi viola in Serbia: “Viaggio bellissimo, ma l’importante è vincere”

Leskovac (Serbia), 9 novembre 2023 – “Viaggio bellissimo, giornata bellissima: ci fermeremo a Niš per il pranzo. Andremo poi a vedere i Viola vincere”. Massimo Dommi e i suoi 5 amici sono tra gli audaci tifosi viola che hanno affrontato una difficile trasferta in Serbia per seguire la Fiorentina nella sfida di stasera a Leskovac (tre ore di macchina da Belgrado) di Conference League.

Partenza in auto da Firenze, direzione Malpensa. Poi la mattina dopo il volo per Belgrado e quindi il noleggio di un pulmino e via a esplorare le varie località intorno a Leskovac e Niš e sulla strada di Belgrado. “Tutto grazie a Leonardo Caselli, leader del gruppo che organizza tutti i nostri viaggi”.

Tifosissimi viola, “abbonati da 40 anni”, Dommi e i suoi amici colgono l’occasione per visitare Belgrado e altre località sono nella valle della Moravia. Bei posti, bella gita ma per affrontare la parte finale con il sorriso, serve una vittoria dei viola per proseguire il cammino di Conference League.