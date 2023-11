Cresce l’emergenza casa in Toscana. Ora nasce l’Alleanza per l’abitare

Cresce il disagio abitativo in Toscana. E, per contrastarlo, è appena nata l’Alleanza per l’abitare, sottoscritta da sindacati (dei lavoratori e degli inquilini) e da varie realtà del terzo settore. Secondo i dati del dodicesimo rapporto sulla condizione abitativa della Regione, la Toscana del 2023 conta ben 200mila famiglie in disagio abitativo.

"Un numero in crescita costante – spiegano Cgil, Cisl e Uil – che contribuisce a creare disorientamento, sfiducia, rabbia sociale. I dati segnalano un generale impoverimento della popolazione, causato da un vertiginoso incremento del costo della vita. Nel settembre 2023 la variazione tendenziale (rispetto a settembre 2022) registra un aumento in Toscana (+5,9%) superiore a quello dell’Italia (+5,3%). Proprio il diritto alla casa è sempre più inaccessibile per tanti lavoratori, pensionati e studenti fuori sede, a causa dei costi proibitivi di affitti e abitazioni". Sempre secondo Irpet, la Toscana è la quarta regione in Italia per le richieste di esecuzione con la forza pubblica con 8604 richieste (+200,4% rispetto l’anno precedente), dopo la Lombardia con 21.624, l’Emilia con 12.033 e il Piemonte con 10.350. Per gli sfratti già eseguiti con forza pubblica è quinta, con 2490 sgomberi con un aumento del 162,7%. Le domande fatte ai Comuni toscani per un contributo all’affitto sono 26.553, quelle ammesse 20.814. Gli alloggi popolari assegnati risultano essere 1.029 (di cui 735 per graduatoria, il resto per emergenza), a fronte di 4.563 sfitti (di cui 545 con manutenzione in corso). I costi degli affitti hanno avuto un incremento del 15% nei capoluoghi di provincia; con un affitto medio per un bilocale di 800 euro.

"Da questi dati – spiega Fabio Tognoni, segretario Sicet Toscana – nasce la comune volontà di costituire un fronte coeso, per affrontare povertà e fragilità socio-abitativa". I primi sottoscrittori dell’Alleanza sono: Cospe Onlus, Oxfam, Diaconia Valdese, Abitare Solidale, Progetto Arcobaleno, Associazione Ciao, Casaee Agenzia sociale per la casa, Arci, Sociolab, Federconsumatori Toscana, Cat, Tutori volontariato Toscana, Subia, Sicet, Uniat, Unione Inquilini, Cgil, Cisl, Uil, Legambiente Toscana e Caritas.

Le richieste dell’Alleanza, a livello regionale, riguardano, fra l’altro: "Un piano casa, con uno stanziamento annuo di almeno 20 milioni di euro; la definizione di un piano di investimenti annuali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; la riforma della Governance dell’edilizia pubblica; una banca dati degli alloggi disponibili degli enti pubblici e previdenziali; risorse per i Comuni; investimenti in social housing concordato".

Lisa Ciardi