Cortona, Sport sotto le stelle vetrina dello sport e di Camucia

Arezzo, 17 giugno 2023 – Sport sotto le stelle si conferma vetrina delle associazioni e delle attività di Camucia. Anche in questa terza edizione è tornata di scena l’alleanza fra il mondo sportivo, del volontariato e del commercio. Nonostante due piovaschi nella fase di apertura, tanta gente si è riversata nelle strade di Camucia per conoscere le realtà sportive locali, le associazioni del terzo settore e per stare insieme approfittando dei negozi aperti e degli allestimenti per il divertimento di bambini e famiglie. La manifestazione si è conclusa a tarda notte con gli spettacoli di acrobazie su bici, skate e roller negli spazi di viale Matteotti e al Parco Petri.

Momento clou dell’evento sono state le premiazioni degli sportivi e delle associazioni che si sono contraddistinte negli ultimi mesi, con la presenza di testimonial del mondo sportivo e paralimpico.

I riconoscimenti sono stati consegnati da Andrea Settembrini e Sabatino Selvaggio, capitano e manager della Ss Arezzo, alla Asd. Fratta Santa Caterina per il passaggio alla Prima Categoria del campionato di calcio dilettanti. A Roberto Sarchielli della Oam Karate Cortona, dall’atleta paralimpica Giulia Vernata e da Giusy Albiani, del comitato provinciale paralimpico, il premio per il secondo posto al mondiale di Karate. Premio anche ad Enrico Lombardini, per la passione e dedizione dimostrata verso la comunità e lo sport durante la decennale presidenza nel Cortona Volley, alla presenza di Massimo Rolla, ex arbitro di pallavolo e garante regionale in Umbria per i diritti delle persone con disabilità.

Pergamene anche per Alessandro Iacobelli, Luca Giovacchini, Vincenzo Calvani, Paride Paradisi,

Roberto Chinnici, Patricio Michael Chiavacci dell’Istituto Cam per essersi distinti per impegno e capacità nel calcio e nelle bocce. Premio per le «Ladies 40» del Tc Seven, Serena Agnelli, Cristiana Gaggioli, Annalisa Romiti, Chiara Marcelli per il titolo di campionesse italiane di tennis con il riconoscimento consegnato da Roberto Cammarelle, oro olimpico del pugilato. Sempre per il tennis l’ex pugile e ora allenatore aretino Adriano Nicchi, ha consegnato il premio per la promozione nel campionato D1 a Matteo Parrini, Davide Picchiotti, Filippo Meoni, Mattia Pagliai, Lorenzo Bianconi del Tc Seven. Lodi anche per le giovanissime campionesse regionali di scacchi Marta Belperio, Martina Faralli, Emma Parri, Helena Thanasko, Matilde Bianchi, Hiba Boujaaboud, dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 con le pergamene consegnate dall’allenatore Luigi Nocentini. Infine, un carosello di riconoscimenti anche per le atlete della Asd Ginnastica ritmica cortonese Benedetta Rossi, Lucrezia Paolelli, Bianca Rosadelli, Ginevra Chiarabolli, Marta Agnelli, Camilla Tiezzi, Adele Del Santo, Fiamma Brogi, con il premio assegnato loro da Alberto Melis e da Marcello Lazzeri, rappresentanti Coni di Arezzo e Valdichiana.

Durante la cerimonia il sindaco Luciano Meoni e l’assessore allo Sport Silvia Spensierati, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla bella riuscita della manifestazione, hanno consegnato la riproduzione della Tabula cortonensis a tutti gli sportivi ospiti. Non è mancato il ricordo di alcuni personaggi vicini al mondo dello sport e del volontariato locale come Giorgio Cerbai (storico delegato Coni Arezzo), Ivo Pieroni (Avis Cortona), Giancarlo Cateni (Istituto Cam) e una menzione speciale anche per il pittore cortonese Francesco Sandrelli.

Sport sotto le stelle è organizzata dal Comune di Cortona con il patrocinio del Consiglio e della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Coni, del Comitato paralimpico italiano, la collaborazione dell’Ufficio scolastico, con il sostegno della Banca Popolare di Cortona e il supporto di Confesercenti e Confcommercio.