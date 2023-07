Corrono 500 maratone, il record di Carolina e Giuliano

Terni, 20 luglio 2023 - Cinquecento maratone: è il traguardo tagliato da Carolina 'Lilly' Agabiti e Giuliano Gennari, dell'Amatori podistica Terni. Un record nazionale che colloca i due atleti ternani d'adozione (Carolina è nativa di Bolzano e Giuliano di Ancona) sul tetto d'Italia e nei primi venti posti al mondo per numero di maratone corse. "Ho iniziato a correre le maratone sulla sabbia nel 2010 e poi ho proseguito con la maratona di San Valentino. Ma le mie maratone erano solo sporadiche, poi pian piano mi sono appassionata ed eccomi arrivata a quota 500 _ racconta Carolina _ . Nel 2022 con Giuliano abbiamo fatto 128 maratone in un anno e credo che questo sia un record difficilmente replicabile. L'altro record delle 17 maratone in 17 giorni ci è valso il titolo italiano". "Con il traguardo delle 500 maratone corse, Carolina e Giuliano sono diventati i maratoneti più prolifici d'Italia e si sono collocati al primo posto nel nostro Paese e nei primi venti posti nel mondo", sottolinea l'Apt