Coppa dei Campioni di cross, il Gp Parco Alpi Apuane brilla in Portogallo

Albufeira, 2 febbraio 2025 – Ad Albufeira, nella suggestiva regione dell’Algarve in Portogallo, si è disputata il 2 febbraio 2025 la Coppa dei Campioni per Club di cross. Per il secondo anno consecutivo, la rassegna continentale si è svolta su suolo portoghese, regalando agli appassionati di atletica un evento di altissimo livello.

Bella trasferta europea per il Gp Parco Alpi Apuane in Portogallo

Alla vigilia, le ottime condizioni di forma degli atleti del GP Parco Alpi Apuane lasciavano presagire un grande risultato. E le attese non sono state deluse: la squadra toscana ha conquistato uno straordinario nono posto, entrando di diritto tra le migliori dieci squadre d’Europa. Prestazione maiuscola per Niccolò Bedini, che ha chiuso all'undicesimo posto assoluto, risultando il secondo miglior italiano in gara. Ottima prova anche per Michele Fontana (37°), Francesco Nardone (51°) e Renè Cuneaz (54°), i cui piazzamenti hanno cementato il prestigioso risultato di squadra. Da segnalare il quarto posto del Casone Noceto, che conferma l'eccellenza del movimento italiano nel cross a livello europeo.

Il titolo continentale è andato agli spagnoli del Playas de Castellón, seguiti dai portoghesi del Benfica e dello Sporting Lisbona. Un piazzamento di grande valore per il GP Parco Alpi Apuane, che si conferma tra le realtà più solide del cross europeo.