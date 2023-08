Arezzo, 22 agosto 2023 – Conto alla rovescia per la nuova stagione del Centro Taekwondo Arezzo. Il dodicesimo anno di attività della scuola di taekwondo del maestro Andrea Rescigno prenderà il via da lunedì 4 settembre con una settimana di allenamenti a porte aperte in cui bambini e ragazzi potranno mettersi alla prova nella spettacolare disciplina dei “calci in volo”. I corsi di avviamento saranno aperti ai nati a partire dal 2018 e saranno ospitati dalla palestra “Aldo Moro” in via Tricca, andando a proporre giochi, circuiti e esercizi tra le arti marziali e la ginnastica in un contesto ludico-motorio volto a migliorare equilibrio, coordinazione, velocità, reattività e destrezza. Le lezioni della scuola di taekwondo sono orientate a far vivere un avviamento allo sport e un generale sviluppo della psicomotricità, con una preparazione per gettare le fondamenta tecniche per poter in futuro accedere al settore agonistico.

L’attività del Centro Taekwondo Arezzo, infatti, trova il proprio cuore negli allenamenti dei corsi avanzati di taekwondo olimpico con bambini e ragazzi che dal 4 settembre torneranno a vivere uno specifico percorso in vista delle principali gare regionali, interregionali e nazionali in programma nella stagione 2023-2024. La società aretina vanta uno dei migliori movimenti giovanili italiani con atleti e atlete capaci di affermarsi ai vertici della disciplina come confermato, negli ultimi mesi, dalle due medaglie vinte da Lorenzo Franchi e Giulia Mocerino con la Rappresentativa Toscana al campionato italiano Olympic Dream Cup e dalle sei medaglie festeggiate al campionato internazionale di combattimento Kim&Liù di Roma. Lo sviluppo del vivaio del Centro Taekwondo Arezzo è testimoniato anche dal recente debutto assoluto in una manifestazione all’estero, con tre atleti allenati dal maestro Rescigno che sono scesi sul tatami agli Internazionali di Germania a Ravensburg dove hanno registrato un en-plein di medaglie con l’oro con Sara Steccato, l’argento con Lorenzo Franchi e il bronzo con Edoardo Rinaldi. Il primo impegno sportivo della nuova stagione è fissato per domenica 24 settembre a Matera con le finali del Trofeo Coni 2023 e, tra i quattro atleti convocati dalla Rappresentativa Regionale Toscana, ben due sono della società aretina che potrà schierare Edoardo Rinaldi e Sara Steccato, poi successivamente è in programma il campionato interregionale Tuscany Open ad Arezzo nel fine settimana del 28 e 29 ottobre. Per informazioni e per iscrizioni ai corsi è possibile contattare il 347/07.44.290. «Il Centro Taekwondo Arezzo è tra le società di riferimento in Toscana per l’insegnamento di questo sport - commenta Andrea Rescigno, - con un’attività che trova il proprio cuore nei ragazzi del settore agonistico che stanno rappresentando la nostra città in Toscana, in Italia e all’estero. Il movimento posa però le proprie basi nella scuola di taekwondo aperta ai bambini a partire dai quattro anni che potranno iniziare a vivere le emozioni di un’arte marziale altamente spettacolare».