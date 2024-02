Consegnato a Signo, Pecci, Rifinizione Penny e Linsieme il riconoscimento intitolato a Santo Stefano. Premiate le aziende più virtuose di Prato: "Il distretto ha superato la crisi dell’alluvione»

Non solo un premio per le aziende capaci di avere successo nel pieno rispetto delle regole, della concorrenza e dei diritti dei lavoratori, ma stavolta il premio Santo Stefano ha assunto un altro significato: un riconoscimento alla imprese del distretto che, danneggiate dall’alluvione, hanno saputo rialzarsi. Le quattro imprese vincitrici, annunciate da tradizione dal vescovo di Prato alla fine del pontificale del 26 dicembre, hanno ricevuto ieri il premio durante una cerimonia nell’auditorium della Camera di Commercio. Le aziende premiate sono la Signo srl (leader della grande distribuzione), Pecci Filati, Rifinizione Penny e Linsieme Filati.

Sono state le autorità cittadine a consegnare lo Stefanino d’oro nelle mani dei vincitori: gli Stefanini sono stati realizzati da un artista d’eccezione, monsignor Daniele Scaccini, vicario generale della Diocesi. La cerimonia è stata l’occasione per parlare del made in Italy e del futuro del distretto, grazie all’intervento del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, che ha letto un messaggio inviato alla città da Antonio Tajani, nel quale il vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli esteri ha ribadito come quello pratese sia "uno dei più importanti distretti del Made in Italy" e ha ricordato il "rapido stanziamento di cento milioni di euro a fondo perduto da parte di Simest per i ristori a favore delle imprese esportatrici delle province toscane alluvionate", annunciando poi, da parte del Governo, "un impegno che va oltre i momenti di crisi". Il vescovo Giovanni Nerbini ha sottolineato "che questo momento in cui ci ritroviamo per premiare le aziende virtuose del nostro distretto non è solo bello, ma è necessario perché dice a tutti che è possibile andare avanti, con successo, nonostante le difficoltà". Per il sindaco Matteo Biffoni "è stato giusto quest’anno ampliare a quattro il numero delle aziende premiate e mandare un messaggio di speranza dopo i danni causati dall’alluvione". Durante la cerimonia c’è stato un momento di riflessione. Raul Caruso, docente di Politica economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha parlato dell’economia come strumento di pace, e padre Guidalberto Bormolini, della comunità dei Ricostruttori nella Preghiera, ha affrontato il tema "economia e spiritualità".

Sa.Be.