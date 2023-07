Conad esalta il territorio toscano Ori, nei super i prodotti della filiera

di Gabriele Manfrin

Valorizzare i piccoli produttori e mantenere un legame con il territorio, ma anche fare risaltare i prodotti locali e promuovere le eccellenze alimentari della Toscana. Sono solo alcuni degli scopi del progetto di Conad Nord Ovest "I nostri ori". Un’iniziativa che celebra il tessuto produttivo locale. Permettendo alle piccole aziende di entrare in contatto con la grande distribuzione, portando nei supermercati del marchio una vasta gamma di specialità del territorio da loro prodotte, a qualità certificata. Dal mare alla montagna, passando dall’entroterra: i prodotti negli store racconteranno la Toscana dal punto di vista più autentico, quello del cibo. Lo stesso che l’ha resa un baluardo mondiale d’eccellenza. L’amministratore delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari, ribadendo il legame con il progetto ha sottolineato come la crescita delle comunità locali rimanga uno degli scopi principali della cooperativa: "Noi vogliamo essere sardi in Sardegna, toscani in Toscana, piemontesi in Piemonte, il progetto va in questa direzione", dice. "Nasce per valorizzare il territorio. Uno dei nostri obiettivi è consentire ai piccoli, uniti nei nostri consorzi regionali, di proporre le loro eccellenze nei supermercati". L’iniziativa coinvolge i produttori locali che operano nella filiera dell’agroalimentare, dei salumi, dei latticini, ma anche dell’ortofrutta e non solo. "Questi produttori, presi da soli, non hanno la capacità di entrare nelle grandi catene. Conad mette a disposizione i suoi strumenti per certificare queste filiere", conclude Ascari. Anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, ricordando come Conad sia un punto di riferimento nella distribuzione toscana, sottolinea come la qualità del cibo rappresenti oggi un indicatore di valutazione sociale.

"Condividiamo la scelta di valorizzare le eccellenze locali. Gli ori di Toscana, sono i prodotti che attraverso una logica di filiera corta possono offrire qualità, e uno stile di vita di alto livello", dice Giani. "L’iniziativa ha un grande valore, specialmente in un’epoca, come questa, in cui lo stile di vita e il food rappresentano uno degli elementi qualificanti del livello di civiltà di un Paese". Ma quando si parla di territori e prodotti, Conad lo sa bene : nel 2022 ha sostenuto insieme ai soci una rete di 398 fornitori locali che ha generato un volume d’affari intorno ai 122milioni di euro.