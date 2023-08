"Clementy ha rassicurato sul futuro della Fimer"

Rassicurazioni di Clementy nell’incontro di ieri sulla Fimer di Terranuova Bracciolini (Arezzo) tra i rappresentanti del fondo inglese e i sindacati. "Clementy ha confermato la piena disponibilità a immettere le risorse finanziarie necessarie alla ripresa produttiva – scrivono Cgil, Cisl e Uil –. Dice che sta lavorando attivamente per stringere i tempi dell’attuazione del piano, in modo da presentarsi al tribunale di Milano il prossimo 21 agosto con tutte le carte in regola per ottenere l’ammissione al concordato e avviare le attività industriali e produttive di supporto al piano concordatario". I 5 milioni che dovevano essere versati entro domenica scorsa non sono arrivati, è stato spiegato, perchè Clementy ha proposto nuove forme di investimento. I sindacati puntualizzano dunque di "rimanere vigili e in attesa di sviluppi concreti"-